Vittorio Brumotti aggressione: come sta/ Video Striscia “bastone sulla mascella e…”

Vittorio Brumotti è tornato a parlare dell’aggressione subita sabato a Milano. Lo ha fatto in un video che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. «Grazie cari amici, un sacco di messaggi solidali. Vi ringrazio tutti, in particolare gli operatori sanitari del Niguarda che mi hanno raddrizzato», ha esordito nel videomessaggio l’inviato di Striscia la notizia. Poi ha parlato delle sue condizioni di salute: «Ne avrò per un po’, ma tornerò in bolla». Invece sulla candidatura all’Ambrogino d’oro avanzata da Fratelli d’Italia per il suo impegno contro lo spaccio, ha dichiarato: «Posso dire che quest’anno chi ha dato impegno e vita sono infermieri e dottori, ci terrei che fossero premiati solo loro». Lo stesso concetto è stato poi ribadito da Vittorio Brumotti nella didascalia che accompagna il video sui social: «Ciao ragazzi, sto meglio e vi ringrazio tutti per l’affetto che mi dimostrate sempre! Ambrogino d’oro? Quest’anno se lo meritano solo medici e infermieri, che dite? Grazie a tutti davvero!».

BRUMOTTI “MI HANNO SPACCATO BASTONE SULLA MASCELLA”

In un video pubblicato invece da Striscia la notizia sul suo profilo Instagram, Vittorio Brumotti ha fornito qualche dettaglio in merito all’aggressione subita a Porta Venezia, a Milano, dove stava realizzando un servizio per il tg satirico. «Amici di Striscia sto bene, oggi è andata un po’ così», ha raccontato sabato. Il reporter ha spiegato che stava documentando «l’ennesimo spaccio in pieno centro di Milano». Inoltre, ha fatto riferimento a «fiumi di cocaina» e spiegato di aver documentato «quasi 70 spacciatori che vendono morte sotto gli occhi di tutti». Ad un certo punto è cominciata l’aggressione: «Hanno iniziato a lanciare pietre, bottiglie». Allora per evitare che nessuno si facesse male, Vittorio Brumotti si è allontanato. «Ma si sono organizzati e sono arrivati di colpo, rubandomi l’attrezzatura, prendendo il mio bastone, spaccandomelo sulla mascella». Ma non intende farsi sopraffare dalla paura. «Hanno cercato di intimorirmi, ma andiamo avanti, andremo avanti. Sto bene, ragazzi, ci vediamo tra qualche giorno in tv».





