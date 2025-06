Vittorio Brumotti a Paperissima Sprint: chi è il conduttore televisivo

Nella serata di ieri, lunedì 9 giugno 2025, ha preso il via su Canale 5 la nuova edizione estiva di Paperissima Sprint: alla conduzione non solo Juliana Moreira e il Gabibbo ma anche Vittorio Brumotti, ormai un veterano al timone del programma. Il conduttore è da diversi anni un noto personaggio della televisione italiana nonché apprezzatissimo ciclista, famoso per le sue avventure in giro per il mondo e per i numerosi record conquistati nella disciplina del bike trial.

Vittorio Brumotti morso due volte dal ragno violino: “Febbre a 41 per settimane”/ “Ecco che sintomi ho avuto"

Oltre alle imprese sportive, si è fatto conoscere in televisione per il suo storico ruolo di inviato a Striscia la Notizia; per il programma spesso documenta e denuncia casi di criminalità nelle città di tutta Italia, in particolare nelle aree segnate dallo spaccio di droga, ma difende anche i diritti dei cittadini disabili che spesso vengono privati dei loro parcheggi impropriamente occupati da altri. Inoltre, nel corso delle registrazioni di diversi servizi per Striscia, più volte negli anni è stato vittima di aggressioni.

Vittorio Brumotti e la vita privata: la fidanzata Annachiara Zoppas

Nel merito della vita privata di Vittorio Brumotti, in passato è stato sentimentalmente legato dal 2012 al 2017 alla showgirl Giorgia Palmas. Ora, invece, è felicemente fidanzato con Annachiara Zoppas; professione influencer nonché imprenditrice di successo, è figlia del celebre imprenditore Enrico Zoppas e di una modella di origini cecoslovacche. La coppia sta insieme da diverso tempo ma non hanno mai apertamente parlato della loro storia d’amore in pubblico, preferendo la riservatezza.

Inoltre, nel corso dell’estate 2024, Vittorio Brumotti è andato incontro ad una spiacevole disavventura. Il conduttore, infatti, è stato morso dal ragno violino per ben due volte e ha raccontato quanto accaduto a Pomeriggio Cinque News: “Sono stato male diversi giorni. Ho avuto la febbre a 41.7 e si è scatenato di tutto e di più”.