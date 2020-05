Vittorio Brumotti: “cucina italiana? Meglio all’estero”/ “Mi sono cac*to addosso…”

Pubblicità

Vittorio Brumotti finisce nella bufera a causa di alcune dichiarazioni sulla cucina italiana. L’inviato di Striscia la Notizia che ha recentemente ricevuto minacce di morte, in una serie di video pubblicati su Instagram, ha parlato della cucina italiana e le dichiarazioni rese ai followers hanno scatenato la polemica. Il biker ha bocciato senza mezzi termini alcune pietanze tipiche della cucina italiana dopo aver scoperto gli ingredienti principali. No, dunque, a cannoli siciliani, pastiera napoletana e bistecca fiorentina. “ Se mangiate queste cose, ve lo dico, siete persone strane, sappiatelo – ha affermato Brumotti con un pizzico d’ironia. Poi dice la sua sui ristoranti: “E i ristoranti stellati? Non mi è mai piaciuto mangiarci… le porzioni dai… tutte le volte che sono andato a mangiare negli stellati mi sono cac**o addosso. La buona cucina si trova a casa delle persone “, aggiunge ancora.



VITTORIO BRUMOTTI: “HO MANGIATO ITALIANO MEGLIO ALL’ESTERO”