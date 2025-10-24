Striscia la notizia tornerà in onda a novembre con una nuova edizione ma, secondo un retroscena, non ci dovrebbe essere Vittorio Brumotti.

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, Striscia la notizia avrebbe trovato finalmente la sua collocazione dopo la scelta di Mediaset di lasciare a Gerry Scotti e La ruota della fortuna la fascia del prime time subito dopo il Tg5. Una decisione maturata non solo per gli ascolti estivi ma anche per i risultati importanti che il game show sta ottenendo nonostante la concorrenza della Rai con Affari tuoi. Striscia la notizia, così, dovrebbe tornare in onda a fine novembre, in prima serata su canale 5, con un ciclo di cinque puntate che dovrebbero essere condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 26 ottobre 2026: prima eliminazione? Tre allievi a rischio

Il pubblico si aspetta di ritrovare accanto agli storici conduttori del tg satirico di Antonino Ricci anche gli inviati che hanno fatto la storia del programma. Tra questi c’è sicuramente Vittorio Brumotti che, tuttavia, secondo un’indiscrezione non ci sarà.

Il retroscena su Vittorio Brumotti e Striscia la Notizia

Secondo un articolo pubblicato sul sito MowMag di Grazia Sambruna, Vittorio Brumotti, dopo 17 anni, non farebbe più parte del progetto Striscia la Notizia. Secondo Grazia Sambruna dovrebbero tornare gli inviati Luca Abete, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli, Stefania Petyx, Max Laudadio e Rajae Bezzaz. Non ci dovrebbe essere, invece, Brumotti che, sempre stando a quello che scrive la giornalista, sarebbe stato fatto fuori.

Enrica Bonaccorti, il tumore è inoperabile/ "Così spelacchiata mi faccio paura, evito di guardarmi"

Non si conoscono, tuttavia, i motivi per cui sarebbe finito il sodalizio tra Brumotti e il tg satirico di Antonino Ricci anche se, per ora, il presunto addio dell’inviato a Striscia resta un’indiscrezione non essendo stata ufficializzata dalle parti.