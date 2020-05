Vittorio Brumotti ricoverato in ospedale/ Striscia, colpito alla testa con un bastone

Pubblicità

Vittorio Brumotti aggredito di nuovo: l’inviato di Striscia la notizia è stato colpito alla testa mentre realizzava un altro servizio sullo spaccio di droga a Milano. L’aggressione è avvenuta in Porta Venezia, una delle zone centrali del capoluogo lombardo. Brumotti, che è stato colpito con un bastone, è stato poi soccorso e portato al Niguarda. Era in sella alla sua fedele bicicletta l’inviato del tg satirico: voleva filmare lo spaccio di droga quando è stato aggredito. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, oltre al 118 che lo ha portato all’ospedale, dove è stato ricoverato in codice verde. La notizia è stata lanciata dal Corriere della Sera, pochi giorni dopo la notizia dell’aggressione avvenuta sempre a Milano, ma in zona Navigli. Anche in quel caso Vittorio Brumotti voleva documentare con le immagini la gravità di quanto stava accadendo nel cosiddetto “fortino della droga”, del resto da tempo si sta occupando del tema.

BRUMOTTI AGGREDITO E RICOVERATO IN OSPEDALE

Sui social di Vittorio Brumotti ancora nessun riferimento all’aggressione subita a Milano. C’è la video anticipazione di quattro giorni fa, quella dell’aggressione ai Navigli. «Ecco un anticipo di quello che vedrete questa sera a @striscialanotizia ! Documentando lo spaccio di via Gola a Milano mi sono imbattuto in un gruppo di abitanti abbastanza turbolenti! Vi aspetto», aveva scritto l’inviato di Striscia la notizia. Neppure il tg satirico ha commentato al momento la vicenda. L’auspicio è che arrivino a breve aggiornamenti sulle condizioni di salute di Brumotti. Al momento sappiamo che è stato ricoverato in codice verde, con cui viene indicato un livello di urgenza minore col paziente che ha riportato lesioni. Dalle immagini diffuse dal Corriere della Sera si evince comunque che l’inviato non ha perso conoscenza dopo l’aggressione subita. Inoltre, mostrano le operazioni dei sanitari che lo hanno sistemato all’interno dell’ambulanza che lo ha condotto al Niguarda.



