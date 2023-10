Vittorio Brumotti scopre a Napoli cappella votiva che celebra i morti dei clan/ L’inviato di Striscia indaga

Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti torna a Napoli per una nuova indagine

Nell’appuntamento di Striscia la notizia del 2 ottobre 2023, come sempre in onda su Canale 5 alle ore 20:35, Vittorio Brumotti torna protagonista in un servizio ricco di colpi di scena. L’inviato torna a Napoli, precisamente nel rione Conocal del quartiere Ponticelli, nella cui piazza sorge un’edicola votiva dedicata a esponenti dei clan mafiosi che sono deceduti.

Come sottolinea Striscia nel suo comunicato, si tratta di un vero e proprio altare, “per giunta abusivo, che commemora la criminalità in una zona del capoluogo partenopeo da anni tormentata da spaccio, degrado e fori di proiettile un po’ ovunque.” Luciana Esposito, giornalista molto attiva nel territorio, spiega ai microfoni del Tg satirico che: “A volte per queste ‘celebrazioni’ vengono coinvolti anche i più piccoli”.

Vittorio Brumotti a Ponticelli per la cappella votiva che celebra i morti dei clan

La giornalista, a Striscia, ha inoltre aggiunto: “Poco tempo fa, durante una cerimonia religiosa, dei bambini hanno portato in gloria un ritratto in cui era raffigurato il volto dell’ultimo boss ucciso nel quartiere”. Una questione dunque seria e delicata, sulla quale Brumotti cercherà di fare chiarezza nel suo nuovo servizio su Canale 5.

Non è la prima volta che Vittorio Brumotti si inoltra nei quartieri di Napoli per portare a galla situazioni complicate. Lo scorso 28 febbraio il coraggioso inviato si era recato ai quartieri spagnoli per fare luce sul murales dedicato a Ugo Russo. Lo stesso Brumotti ha ricordato come Russo fosse morto ammazzato mentre cercava di rapinare un carabiniere nel 2020.

