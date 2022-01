Vittorio Brumotti (Striscia) aggredito a Napoli/ “Minacciato da spacciatori”

Nuova disavventura per Vittorio Brumotti. Il celebre inviato di Striscia la notizia è stato aggredito a minacciato a Licola, località della città metropolitana di Napoli. Come anticipato dal telegiornale satirico diretto da Antonio Ricci, il campione di bike trial è finito nel mirino di alcuni malviventi per aver documentato un giro di spaccio di droga.

Vittorio Brumotti (Striscia) picchiato a Foggia/ Pugno in faccia: sangue dallo zigomo

Come evidenziato da Striscia la notizia, Vittorio Brumotti si è recato nel comune napoletano a cavallo tra Giugliano e Pozzuoli dopo aver ricevuto le richieste di aiuto da parte dei residenti. Nel dettaglio, l’inviato ha acceso i riflettori su un giro di spaccio di stupefacenti che avviene sotto gli occhi di tutti.

Fabrizio Moro "Salmo? Ognuno si fa ca*zi suoi"/ "Brumotti fa facile sensazionalismo"

Vittorio Brumotti (Striscia) aggredito a Napoli

Già vittima di aggressioni a Foggia ed a Roma, Vittorio Brumotti ha ricevuto una serie di minacce piuttosto pericolose: «Ringrazia che hai la telecamera, tu non mi fai nulla. Le guardie già sanno che io vendo la cocaina. Lo sa tutto il mondo. Mi devono solo arrestare. Non c’è bisogno che vieni tu». La situazione, spiega Striscia la notizia, è degenerata nel giro di pochi minuti: alcuni residenti si sono scagliate contro la troupe del campione di bike trial. In particolare, un malvivente ha sollevato la bici di Vittorio Brumotti e l’ha scaraventata contro un muro. Ma non è tutto: dai balconi della zona sono arrivate due pesanti tavolette di ghiaccio, una secchiata d’acqua e della frutta. L’inviato del tg satirico è poi finito nel mirino di un altro spacciatore, munito di un bastone di metallo: «Attento alla tua vita… La tua vita finisce!». Per fortuna tutto è finito per il meglio: sul posto è giunta una pattuglia di carabinieri. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto della droga nei tombini e una serie di telecamere posizionate attorno al fortino della droga. Appuntamento a questa sera con il servizio completo di Striscia…

LEGGI ANCHE:

Vittorio Brumotti insegue e ferma un uomo fuggito a posto di blocco/ Sindaco "Grazie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA