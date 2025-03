Vittorio Cecchi Gori e la malattia: chi è il noto produttore

Nel mondo del cinema italiano è stato uno dei produttori più stimati fino al declino della Cecchi Gori, casa produttrice portata al grande successo dal padre Mario diverso tempo prima, Vittorio Cecchi Gori ha comunque contribuito al successo di grandi pellicole italiane. Fin da giovanissimo ha lavorato a stretto contatto con il padre Mario, ereditando poi il mestiere e allargando i confini anche in altri settori, visto che è divenuto anche presidente della Fiorentina in Italia, club che lo ha portato alla popolarità anche lontano dal grande schermo, fino alla politica.

Riguardo alle difficoltà del cinema, negli ultimi anni divenute sempre più palpabili, Vittorio Cecchi Gori ha confessato: “Il cinema ha finito per adattarsi inconsapevolmente agli standard della televisione. Bisognosa di contenuti per alimentare una programmazione continua, 24 ore su 24, non può permettersi la qualità e la cura artigianale di un film tradizionale” le parole del noto produttore sulla crisi del cinema italiano. Nel 2002 Vittorio Cecchi Gori venne arrestato per il fallimento della Fiorentina

Vittorio Cecchi Gori, il crack e la malattia

Dopo il successo ottenuto, per Vittorio Cecchi Gori la vita ha riservato delle carte sporche, come le difficoltà finanziarie sopraggiunte intorno alla fine degli anni ’90, qualche anno più tardi il noto produttore cinematografico si è ritrovato a fare i conti con una malattia che ne ha complicato ancora di più i piani di vita.

Nel 2017 Vittorio Cecchi Gori è stato colpito da un’ischemia cerebrale, venne dunque ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma e tenuto in coma farmacologico per un giorno, la malattia lo portò a un riavvicinamento con la ex moglie Rita Rusic, con la quale si era separato anni prima, i due non si parlavano da circa dieci anni e riuscirono a ricucire il rapporto grazie al gesto della donna, che non abbandonò nel momento di maggior difficoltà l’ex marito.

