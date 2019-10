Vittorio Cecchi Gori, chi è la nuova fidanzata?/ Cena con la Miss dopo l’operazione

Vittorio Cecchi Gori ha lasciato l’ospedale dopo l’intervento subito alcuni giorni fa e sta molto meglio. Barbara d’Urso ha avuto occasione di intervistarlo, seppur brevemente, proprio dall’ospedale dove ha subito l’intervento ma oggi lo riavrà ospite, e in condizioni migliori, per un’intervista. Vittorio Cecchi Gori sarà in collegamento a Pomeriggio 5 per raccontare dei suoi miglioramenti, del post operatorio ma anche per parlare di amore. Sì perché pare proprio che Vittorio abbia un nuovo amore nella sua vita. La stessa Barbara d’Urso, nel promo della nuova puntata di Pomeriggio 5, stuzzica il pubblico a casa con questo gossip che potrebbe trovare oggi conferma. D’altronde di recente Vittorio Cecchi Gori è stato appunto beccato in dolce compagnia.

Vittorio Cecchi Gori, la nuova fiamma è una Miss?

Stando a quanto testimoniato dal settimanale Chi, dopo aver lasciato l’ospedale, Vittorio si è recato a pranzo assieme a un addetto stampa della famiglia e il figlio Mario in un ristorante in zona Prati, a Roma. Se questi sono stati i progetti per il giorno, per la sera Cecchi Gori ha invece deciso di festeggiare il ritorno a casa andando nuovamente al ristorante ma con nuove compagnie. Come infatti testimoniano gli scatti pubblicati da “Chi”, Vittorio era assieme ad alcuni amici tra cui Sofia Marilù Trimarco, la bellissima 20enne nota anche come Miss Universe Italy. Dopo una cena, durante la quale non sono mancati baci, vino e risate, i due sono usciti insieme per una passeggiata notturna. Che sia dunque lei la nuova fidanzata?

