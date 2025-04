Per diciassette anni, Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono stati sposati. Un amore nato nel 1983 e terminato con il divorzio nel 2000, che ha portato anche alla nascita di due figli. Al momento dell’inizio della loro relazione, si fece un gran parlare: i due hanno infatti ben 18 anni di differenza ma nonostante ciò, la loro è stata una storia felice che ancora oggi li vede profondamente legati. E proprio grazie a Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic ha cominciato la sua carriera da produttrice cinematografica: “Quando ci siamo conosciuti io stavo sempre in ufficio. Io leggevo, aiutavo, facevo… Poi scalpitavo. Lui non era molto contento che facessi l’attrice e la cantante allora ho cominciato a lavorare lì. Ho iniziato lavorando con i giovani” ha raccontato di recente la Rusic a Domenica In, insieme all’ex marito.

I due hanno avuto modo di ricordare anche il primo incontro. “Ero a Milano, sul set di Celentano nel film ‘Asso’” ha rivelato la Rusic. Parole confermate da Vittorio Cecchi Gori: “Io con lei stavo bene, poi avevo più di quarant’anni e volevo sposarmi. Ed erano tutti contenti per noi”. Ancora oggi tra loro c’è un ottimo rapporto: “Ogni tanto ci sentiamo, ci vediamo pure” ha raccontato il produttore cinematografico. La ex moglie ha aggiunto: “Lui dice sempre che ci sono quando sta male. E ti pare poco…”.

Vittorio Cecchi Gori, ex marito di Rita Rusic: perché si sono lasciati?

Rita Rusic e l’ex marito Vittorio Cecchi Gori si sono lasciati e hanno divorziato nel 2000, dopo la nascita di due figli, Vittoria e Mario. Ancora oggi i due si vogliono molto bene: ma allora perché la loro relazione è terminata? Paradossalmente, a farli lasciare, è stato l’avere troppo. “Ormai avevamo la Fiorentina, Tmc, case ovunque, aerei privati, andavamo su barche da un miliardo di lire al mese. Era una dimensione non normale e anche le tensioni erano fuori dall’ordinario” ha rivelato l’ex modella croata. Proprio l’avere tutto li ha portati a litigare molto spesso e infine a prendere la decisione di lasciarsi.