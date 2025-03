Vittorio Cecchi Gori, chi erano i suoi genitori? Dal padre Mario ha ereditato due grandi passioni

Mario e Valeria erano i genitori di Vittorio Cecchi Gori. Il celebre produttore cinematografico ha ereditato proprio dal padre Mario la sua passione per il grande schermo ed un ottimo fiuto per gli affari. Il papà, che Mario ha sempre considerato come un fratello maggiore, ha collaborato con i migliori registi italiani, tra cui Scola, Fellini e Dino Risi. Un percorso che Vittorio Cecchi Gori ha portato avanti con grande passione e competenza nel corso degli anni, confluita poi nella lunga avventura alla guida della Fiorentina.

Il club viola era un grande amore per i suoi genitori, suo padre in primis. “E’ lui che mi ha trasmesso subito quella passione, ancora oggi sono un tifoso vero. Nonostante quello che è successo, aggiungo…”, spiega ai microfoni de La Nazione.

Vittorio Cecchi Gori, l’amore per i suoi genitori e il legame speciale con il padre Mario: “Per me come un fratello”

Nel corso dell’intervista descrive il padre come un genitore attento e molto generoso. “Era una persona con il cuore buono, ma pretendeva educazione e rispetto. Ci teneva a me, anche se in pubblico cercava di non lodarmi troppo”, ricorda ancora Vittorio Cecchi Gori. I suoi genitori hanno indubbiamente giocato un ruolo chiave nella sua crescita e oggi il produttore li ricorda entrambi con grande nostalgia e amore.

Sempre parlando dell’amato papà Mario, Vittorio spiega come il loro legame nel corso degli anni fosse diventato quasi fraterno per via della differenza di età non così ampia. “Per me è stato un babbo ma anche un fratello. Sono nato quando lui aveva poco più di venti anni, in un certo senso siamo cresciuti insieme. Non so come spiegarlo, ma i due ruoli si sono mischiati”, le parole del produttore.