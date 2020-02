Vittorio Cecchi Gori condannato a 5 anni e 6 mesi/ Sentenza Cassazione per crac Safin

Guai giudiziari per Vittorio Cecchi Gori: il noto imprenditore è stato condannato in Cassazione a 5 anni e 6 mesi di reclusione per il crac della casa di produzione Safin, fallimento da circa 24 milioni di euro. La Suprema Corte ha confermato la condanna nei confronti del 77enne, già condannato in secondo grado nell’ottobre del 2018: sarà rivista la durata delle pene accessorie nell’appello bis. Come evidenzia Il Fatto Quotidiano, per l’accusa tutti – dissipandone parte del patrimonio – avevano continuato a gestire la Safin fino alla primavera del 2007 nonostante non facesse più parte del gruppo a partire dall’ottobre del 2006. Ricordiamo che nell’ambito dello stesso processo i giudici d’appello avevano dato il via libera alla richiesta di pena concordata per gli altri imputati.

Vittorio Cecchi Gori era stato condannato a sei anni di reclusione in primo grado, ma le vicende giudiziarie dell’imprenditore partono da più lontano. Nel luglio del 2011 Cecchi Gori finì ai domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta nell’ambito delle indagini sul fallimento della Finmavi e di altre società del suo gruppo, ma già nell’ottobre di nove anni prima venne raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare con accusa analoga. Come riporta Il Fatto Quotidiano, nel novembre del 2006 Vittorio Cecchi Gori fu condannato a tre anni di reclusione, pena condonata grazie all’indulto. Ma in quell’anno il Tribunale di Roma decretò il fallimento della sua Finmavi, travolta da 600 milioni di euro di debiti. Ora la sentenza per il crac Safin, indagine che si incentra sul “travaso” di alcuni beni tra società, basti pensare ad alcune sale cinematografiche come il cinema Adriano di Roma.

