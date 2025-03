Vittorio Cecchi e Rita Rusic perché si sono lasciati? Come sono andate le cose

Tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic anni fa si è consumato il divorzio che ha tenuto il mondo dello spettacolo con il fiato sospeso. Il sodalizio tra il figlio di Mario Cecchi Gori e l’ex modella croata si è prolungato per anni, fino alla separazione che ha portato i due a prendere stare diverse, prima del riavvicinamento avvenuto nel 2016, quando Vittorio venne colpito da un ictus. Riguardo alla loro storia d’amore finita male, Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic hanno rivelato negli anni i motivi che hanno spinto i due alla separazione:

“Ormai avevamo la Fiorentina, Tmc, case ovunque, aerei privati, andavamo su barche da un miliardo di lire al mese. Era una dimensione non normale e anche le tensioni erano fuori dall’ordinario” ha confidato in una intervista l’imprenditrice che qualche anno fa abbiamo ritrovato nella casa del Grande Fratello, esperienza che l’ha portata in auge anche tra i più giovani.

Rita Rusic e la separazione con Cecchi Gori: “Non presi un euro”

Dopo gli anni d’oro tra cinema, Fiorentina e attività varie, Rita Rusic e Cecchi Gori arrivarono a una crepa che si rivelò troppo profonda per essere ricomposta. I due imprenditori arrivarono alla separazione, come svelato dalla stessa donna che ha ripercorso il calvario che ha portato alla rottura definitiva tra loro:

“Lui iniziò a considerarmi una nemica, non più la donna che eravamo partiti con due film all’anno ed eravamo arrivati a farne 60”. Nel 2016 Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato in seguito a un ictus dal quale si è ripreso, e che ha portato l’imprenditore a un importante riavvicinamento con la donna della sua vita, al punto che oggi tra i due è tornata la serenità e un rapporto di amicizia e stima reciproca.

