Vittorio Cecchi Gori nel corso della sua vita ha vissuto diverse ed importanti storie d’amore, a cominciare dal lungo matrimonio al fianco dell’ex moglie Rita Rusic. Sposati dal 1983, sono giunti alla separazione nel 2000 e da quel momento hanno preso strade separate, riavvicinandosi soltanto negli ultimi anni in seguito alla malattia che colpì il produttore cinematografico nel 2017. Successivamente, Cecchi Gori ha intrecciato un’altra relazione che ha fatto ai tempi parecchio parlare di sé: quella con l’ex fidanzata Valeria Marini.

Era il 1999, il produttore era ormai separato da diversi anni da Rita Rusic ma non aveva ancora ufficializzato il divorzio, quando conobbe e s’innamorò della showgirl ed ex primadonna del Bagaglino. Il loro primo incontro avvenne a Palazzo Borghese: un mazzo di fiori ed un invito a cena e per la coppia fu subito amore, un amore condiviso per diversi anni, fino alla rottura nel 2023.

Perché Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini si sono lasciati: le presunte cause

La storia d’amore tra Vittorio Cecchi Gori e l’ex fidanzata Valeria Marini è durata pochi anni, a cavallo tra i ’90 e i 2000, sino all’addio: ma perché si sono lasciati? Non sono mai state realmente chiarite le cause della rottura del loro idillio sentimentale. Nel 2002 un evento mise a dura prova la coppia, ovvero un aborto spontaneo della showgirl, e sempre in quel periodo si intensificarono le voci di crisi e di un loro allontanamento.

Ai tempi si vociferò inoltre che, possibile causa della rottura, fu probabilmente la decisione di Cecchi Gori di non accelerare le pratiche del divorzio dall’ex moglie Rita Rusic, con la Marini che avrebbe invece voluto creare una famiglia con lui e avere dei figli. Alla fine, nel 2003, l’annuncio ufficiale della rottura arrivò da parte dell’ufficio stampa della soubrette, che confermò: “È stata una storia importante e bellissima, ma anche le cose più belle finiscono”.

