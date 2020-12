Vittorio Cecchi Gori, ex fidanzato Valeria Marini/ “L’amore con lei come laguerra…”

Vittorio Cecchi Gori è stato uno dei grandi amori di Valeria Marini. L’imprenditore e la showgirl hanno vissuto cinque anni in cui c’è stato un sentimento vero e profondo, ma durante i quali non sono mancati i problemi. Tra Valeria Marini che, oggi, giovedì 17 dicembre è ospite del programma di Raiuno, “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone e l’ex marito di Rita Rusic, tuttavia, c’è ancora oggi un profondo affetto. Della storia vissuta con Valeria Marini, Cecchi Gori ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi nel 2019 ammettendo di essere stato il protagonista di una relazione in cui non sono mancate le forti discussioni. “Ci sono stato cinque anni, ci siamo voluti un gran bene io e Valeria. È durata quasi come la guerra in Vietnam“, aveva dichiarato l’imprenditore e produttore cinematografico.

VITTORIO CECCHI GORI, IL DOLORE VISSUTO CON VALERIA MARINI

Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini hanno condiviso insieme anche un profondo dolore, quello della perdita di un figlio. A parlarne, nel salotto di Domenica Live, è stato proprio Vittorio Cecchi Gori che, tuttavia, non è scese nei dettagli limitandosi ad affrontare sommariamente l’argomento. “Non mi va di contestare quello che lei ha detto. Rispetto quello che lei pensa di me, non ha detto tutte cose belle però sono passati tanti anni e quindi ormai non fa niente. Stavamo aspettando un bambino? Sì, però non voglio andare nell’intimo per rispetto di Valeria. Purtroppo è quello che non è avvenuto, credo al destino e se non è avvenuto ci sarà un motivo. Questi sono argomenti che non si possono toccare o mandare in bolletta”, aveva detto ai microfoni di Barbara D’Urso.



