VITTORIO CECCHI GORI, EX MARITO RITA RUSIC/ “È stato molto geloso con me e…”

“I rapporti sono buoni, abbiamo festeggiato il compleanno per i suoi 80 anni”: così Rita Rusic a Oggi è un altro giorno sul suo legame con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori. La celebre produttrice ha rivelato qualche dettaglio sulla festa dell’ex coniuge: “Abbiamo fatto una cenetta in famiglia e con i suoi affetti, le persone che gli sono più vicino. Ma non aveva voglia di intrattenere nessuno. Poi alla fine mi sono messa io a raccontare qualcosa e gli è venuta voglia di raccontare la sua prima volta su un set, all’età di 15 anni, e di quando si innamorò di un’attrice”.

Nel corso del suo dialogo con Serena Bortone, Rita Rusic ha ripercorso la sua storia d’amore con Cecchi Gori e ha rivelato: “Lui è stato geloso, molto geloso. Quando sei giovane, pensi che la gelosia faccia piacere, perché ti fa sentire amata. Invece con il tempo se diventa ossessiva, non va. Lui è stato un po’ ossessivo, sì”. (Aggiornamento di MB)

Vittorio Cecchi Gori: il matrimonio con Rita Rusic

Vittorio Cecchi Gori, 80 anni lo scorso aprile, è l’ex marito di Rita Rusic. Il produttore e l’attrice si sono sposati nel 1983 e sono rimasti insieme fino al 2020. Intervistato dal Corriere della Sera per il suo compleanno, il produttore ha ricordato gli anni vissuti insieme all’ex moglie, riportando una frase che gli disse suo padre, “quella il mi’ figliolo se lo ficca in saccoccia”: “Ero figlio unico, avevo 40 anni, consideri la frase in quel contesto. Io volevo sposarmi, mica potevo seguitare a far che? Ho messo su famiglia, abbiamo due figli straordinari, Mario si è laureato in Economia in America, Vittoria ha negozi a Miami. Il matrimonio è durato 20 anni”. Dopo la separazione, di cui si parlò lungo sui giornali, e un periodo di allenamento i due sono tornati in buoni rapporti, dopo i gravi problemi di saluti di Cecchi Gori nel 2017.

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic: i figli Mario e Vittoria

Nel 2020 Rita Rusic ha partecipato al Grande Fratello Vip e in una delle puntate ha ricevuto la sorpresa dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori: “Rita è una donna che ha dei numeri, altrimenti non l’avrei sposata. Rimasi colpito da lei che era bella ed elegante, aveva stile”, ha detto il produttore. In quell’occasione la Rusic ha ricordato un aneddoto del giorno del loro matrimonio: “Avevo il terrore che non mi raggiungesse in chiesa. Invece, l’autista aveva perso la strada e io sono arrivata tardissimo. Volevo andare via, piangevo ma Vittorio venne a trascinarmi”. Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic hanno avuto due figli: Mario e Vittoria. Anche i figli, nonostante i contrasti arrivati dopo il divorzio dei genitori, si sono riavvicinati al padre dopo i suoi problemi di salute: “Quando ho riaperto gli occhi e ho rivisto Mario, è nata la luce. Mentre ero in rianimazione non ha mai lasciato la stanza. Mi ha fatto guarire lui”, aveva detto il produttore.











