“Vittorio Cecchi Gori ha avuto un malore”/ Il medico: “L’intervista di Rita Rusic…”

Vittorio Cecchi Gori avrebbe avuto un malore dopo l’intervista rilasciata dall’ex moglie Rita Rusic a Verissimo. A riferirlo è il medico Antonio De Luca, uno dei medici legali più apprezzati di Roma, professore universitario nonchè amico di Vittorio Cecchi Gori che ha curato in diverse occasioni. Secondo quanto riporta Francesco Fredella su Affari Italiani, dopo aver ascoltato le parole che Rita Rusic ha rilasciato a Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo trasmessa il 12 dicembre, Cecchi Gori sarebbe ancora sotto shock. Nel corso dell’intervista, la Rusic, parlando del divorzio con il padre dei suoi figli, ha dichiarato: “Gli ultimi anni di matrimonio sono stati pesantissimi. Il malessere era arrivato anche sui figli, Vittorio era diventato molto aggressivo. Spariva e poi tornava. Eravamo una famiglia in sofferenza”. Parole a cui ha replicato il dottore di Cecchi Gori.

IL MEDICO DI VITTORIO CECCHI GORI CONTRO RITA RUSIC

Il medico personale di Vittorio Cecchi Gori tuona contro Rita Rusic. “Vittorio si è sentito male”, ha raccontato il medico ad Affaritaliani.it. “Diceva ad alta voce che il racconto della Rusic non corrispondeva alla verità. Tutte bugie, mi diceva Vittorio con un filo di voce e con un forte stato di ansia”, ha aggiunto il medico. Secondo quanto raccontato dal medico ad Affari Italiani, nell’ascoltare le parole dell’ex moglie sabato scorso in tv, Cecchi Gori si sarebbe sentito male. “L’ho visto soffrire troppo, ancora una volta. Credo che non era il momento giusto di dire queste cose contro di lui che si trova in detenzione domiciliare. La Rusic, forse, avrebbe dovuto usare qualche parola più dolce nei suoi confronti”, ha concluso il medico che si occupa della salute di Cecchi Gori.



