Vittorio Cecchi Gori e gli amori del passato: da Rita Rusic a Valeria Marini

La vita di Vittorio Cecchi Gori è stata costantemente esposta ai riflettori dello spettacolo, della cronaca e anche del gossip. Oltre alla lunga carriera nel settore dell’imprenditoria cinematografica, infatti, il celebre produttore ha vissuto importanti storie d’amore da copertina, rimbalzate sotto i riflettori della cronaca rosa e che hanno fatto parecchio parlare di sé. Inizialmente ha avuto una breve relazione con l’attrice e showgirl Maria Grazia Buccella negli anni ’60.

Successivamente, il produttore cinematografico ha incontrato e conosciuto Rita Rusic, attrice e dagli anni ’90 anche produttrice nonché sua socia in affari: la coppia ha vissuto un lungo matrimonio dal 1983 al 2000 e dal loro amore sono nati i due figli Mario e Vittoria. Dopo la separazione, Cecchi Gori si è sentimentalmente legato a Valeria Marini, 4 anni di relazione a cavallo tra i ’90 e i 2000; tra le sue ultime storie d’amore c’è poi quella con l’attrice Mara Meis, che nel 1996 rappresentò l’Italia a Miss Mondo e conosciuta ai tempi come Mara De Gennaro, ma la loro relazione si concluse nel 2008 dopo circa due anni e mezzo.

Vittorio Cecchi Gori ha una fidanzata? La vita privata oggi

Ma che cosa sappiamo della sua vita privata oggi? Vittorio Cecchi Gori ha una fidanzata o, dopo aver vissuto importanti storie d’amore in passato, è al momento sentimentalmente libero? La notorietà e i turbolenti amori che hanno caratterizzato la sua vita l’hanno costantemente proiettato sotto i riflettori, oggi però il produttore cinematografico conduce una vita riservata e, pare, al momento non ci sia alcuna fidanzata al suo fianco.

D’altronde, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2022, lui stesso aveva ammesso che non ci sono più amori nella sua vita e che preferirebbe lasciar spazio alle amicizie: “Sono solo, ormai. Ho qualche amica. A 80 anni, ho più bisogno di amicizia: non è che mi metto a fare l’imitazione di me stesso”.

