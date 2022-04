Vittorio Cecchi Gori: “Ornella Muti? L’avrei sposata”/ “Con Rita Rusic buon rapporto”

Vittorio Cecchi Gori è stato a lungo uno dei volti dei cinema più noti, nonostante fosse dietro la telecamera. Il produttore cinematografico, che nel corso della sua vita si è dedicato anche alla politica e ad attività imprenditoriali, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha raccontato gli amori della sua vita. Tra questi c’è Ornella Muti, attrice con la quale ha avuto una relazione.

Per lei, il produttore provava un sentimento davvero molto forte, tanto che fu proprio la madre a dirgli di sposare quella giovane attrice che faceva girare la testa a centinaia di uomini nel mondo dello spettacolo. Cecchi Gori racconta: “Mi piaceva tanto. Mamma disse: ‘Ho capito che vuoi sposare un’attrice, sposa lei, è simpatica, è bellina’. Ma ci lasciammo, fu una delusione: avrei voluto che finisse in un’altra maniera”. Dopo la fine del rapporto con Ornella Muti, Vittorio ha intrapreso nuove storie d’amore, tra cui quella duratura con Rita Rusic, con la quale ha avuto anche due figli.

Vittorio Cecchi Gori, il matrimonio con Rita Rusic e poi Valeria Marini

Vittorio Cecchi Gori è stato sposato dal 1983 al 2000 con l’ex attrice Rita Rusic. Conosciuta per le piccole parti di recitazione nei suoi film, dopo la separazione la donna cominciò una carriera in solitaria da produttrice. L’imprenditore racconta al Corriere della Sera: “Ero figlio unico, avevo 40 anni, consideri la frase in quel contesto. Io volevo sposarmi, mica potevo seguitare a far che? Ho messo su famiglia, abbiamo due figli straordinari, Mario si è laureato in Economia in America, Vittoria ha negozi a Miami. Il matrimonio è durato 20 anni”. Il rapporto si è chiuso in maniera burrascosa ma ora i due hanno un legame forte che li ha portati a superare le divergenze della separazione: “Quando le persone sono note il gossip è inevitabile e mi dispiace. Io non porto rancore a nessuno, io e Rita abbiamo un buon rapporto”.

Dopo la fine del suo matrimonio, Cecchi Gori ha intrapreso una relazione con Valeria Marini, durata tre anni: “Fu una bella storia, un po’ faticosa. Veniva a dormire alle sei del mattino perché aveva fatto una serata dall’altra parte dell’emisfero”. Adesso nella vita di Cecchi Gori non ci sono più amori: “Sono solo, ormai. Ho qualche amica. A 80 anni, ho più bisogno di amicizia: non è che mi metto a fare l’imitazione di me stesso”.













