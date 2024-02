“Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva”/ Come sta? Perrone: “Ha avuto una crisi respiratoria”

Vittorio Cecchi Gori si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva al Policlinico gemelli di Roma. A dare la notizia è stamane Storie Italiane, programma in diretta su Rai. Giovanna Savini, in collegamento dal Policlicno di Roma ha spiegato: “Una notizia che è rimasta riservata fino a qualche ora fa, a inizio settimana Vittorio Cecchio Gori è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva per l’aggravarsi delle condizioni di salute, da indiscrezioni sappiamo che c’è un quadro di instabilità clinica molto serio, Cecchi Gori è continuamente monitorato e già nel 2017 era stato ricoverato per un’ischemia cerebrale al Policlinico. In virtù dell’aggravarsi delle condizioni cliniche c’era stato un riavvicinamento con la sua ex moglie Rita Rusic”.

E ancora: “Vittorio Cecchi Gori, da indiscrezioni, dovrebbe essere stato ricoverato ad inizio settimana, fra domenica sera e lunedì mattina, notizie da confermare. Le condizioni cliniche di Cecchi Gori erano peggiorate negli ultimi tempi in virtù delle quali aveva ottenuto anche una sospensione della pena da 8 anni per il crack della sua casa cinematografica per cui era in regime di detenzione domiciliari”.

VITTORIO CECCHI GORI RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA: “SI ERA PRESENTATO DA SOLO IN OSPEDALE LUNEDÌ POI…”

L’inviata di Storie Italiane ha proseguito: “Lui spera nella grazia del presidente della repubblica Mattarella per poter raggiungere la figlia Vittoria a Miami. Adesso la sua situazione è monitorata dai medici che lo seguono da anni, per il momento abbiamo cercato di sentire il Policlinico ma c’è riserbo più assoluto, tutte le notizie che ci arrivano giungono da indiscrezioni, fonti e amici vicini a Cecchi Gori”. E ancora: “La notte è trascorsa tranquilla ma c’è grande apprensione comunque”.

Angelo Perrone, noto amico di Cecchi Gori, ha aggiunto: “Vittorio aveva accusato dei problemi ai battiti del cuore e quindi avevano preventivano un ricovero lunedì per accertamenti respiratori. Quello che non era previsto è che nella notte fra lunedì e martedì ci fosse una crisi respiratoria che ha necessitato il trasferimento in terapia intensiva, la situazione è molto delicata e i medici stanno decidendo il da farsi”. Angelo Perrone ha poi aggiunto: “Notizia di qualche giorno fa gli è stata negata la grazia, anche questo dispiacere”, aggiungendo che negli ultimi tempi pare che Cecchi Gori sia stato contornato da persone che non si sono mosse in maniera fin troppo corretta.













