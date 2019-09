Vittorio Cecchi Gori/ Rita Rusic mi ha aiutato per smascherare i banditi e… (La domenica Ventura)

Vittorio Cecchi Gori, poche ore dopo la condanna per il crac della Fiorentina, torna in tv per raccontarsi a cuore aperto e a 360 gradi. Il produttore cinematografico, infatti, sarà ospite di Simona Ventura nella puntata odierna della sua trasmissione “La domenica Ventura”, in onda su Raidue alle 11.55. Ad annunciare la presenza di Vittorio Cecchi Gori è stata proprio Simona Ventura promettendo al propro pubblico un’intervista toccante, emozionante ed assolutamente imperdibile. “Quando ci siamo visti due settimane fa e ti ho proposto di venire a La domenica Ventura mai avrei pensato ad un’intervista così emozionante, ma questo è il bello del nostro mestiere! Ti aspetto a braccia aperte domani alle 11:55 su Raidue”, scrive la Ventura pubblicando una foto in cui sorride accanto all’ex patron della Fiorentina. Per Cecchi Gori sarà così l’occasione per affrontare nuovamente argomenti scomodi come il fallimento della società viola.

VITTORIO CECCHI GORI OSPITE DE LA DOMENICA VENTURA: L’AMORE CON RITA RUSIC

Vittorio Cecchi Gori ha dovuto affrontare diversi momenti difficili nel corso della sua vita privata e professionale, in primis l’ischemia che lo ha colpito due anni fa e che è riuscito a superare grazie al sostegno e all’affetto dell’ex moglie Rita Rusic con cui ha ritrovato la serenità. «Mi è stata vicina mentre ero malato. Mi ha dato forza per smascherare i banditi e le sanguisughe che cercarono di depredarmi e isolarmi. “Cecchi Gori è più utile da morto che da vivo”, dicevano. Invece sono vivo, li ho scoperti e adesso faccio tana. Mi riprendo tutto. Spero ancora di fare qualche film». ha raccontato a Vanity Fair. Quello con Rita Rusic è stato, forse, l’amore più importante di Vittorio Cecchi Gori che decise di sposarsi per un motivo ben preciso: «perché avevo superato i quarant’anni e voltandomi indietro vedevo i miei amici che si erano sistemati, avevano mogli, figli, famiglie. Io non avevo niente. Ho capito che rischiavo di diventare un fenomeno e di rimanere solo “figlio” senza mai diventare un uomo. Poi un po’ figlio e basta sono rimasto comunque. Son stati talmente belli i miei genitori che la mia vera famiglia sono rimasti loro. Mia madre era una donna molto intelligente e mio padre (Mario, fondatore della casa di produzione, ndr) un magnifico padre. Abito in una casa che era quella che Mario comprò ai tempi de Il sorpasso», ha concluso ai microfoni di Vanity Fair.

