Vittorio Cecchi Gori sta male/ Nuovi problemi di salute, il suo medico lo sta curando

Vittorio Cecchi Gori sta ancora male, ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è stato il suo medico Antonio De Luca che ha raccontato a Francesco Fredella per Libero che l’uomo non sta attraversando un buon momento: “Non sta bene, le sue condizioni di salute sono precarie. Lo sto seguendo a casa con tutte le terapie del caso”. Il medico ha spiegato come l’ex produttore più che essere un paziente sia soprattutto un caro amico, infatti, lui stesso ha salvato Vittorio Cecchi Gori quando qualche anno fa si è sentito male durante il periodo natalizio.

L’ultima volta Vittorio Cecchi Gori è stato in coma per diverse settimane per poi ritornare alla vita di tutti i giorni. In quell’occasione l’ex imprenditore ha avuto modo di riavvicinarsi alla sua ex moglie Rita Rusic che adesso è pronta per una nuova avventura verso Pechino Express con il suo nuovo fidanzato Cristiano di Luzio.

Vittorio Cecchi Gori dunque nonostante non stia bene, per fortuna è assistito dal suo medico e amico di fiducia Antonio De Luca che ha assicurato: “non lo lascerò mai solo”.

Ma oltre alla compagnia del suo dottore personale Vittorio può contare anche sull’amicizia di una sua ex compagna storica, Valeria Marini, i due dopo la rottura sono rimasti in buoni rapporti, l’ex imprenditore non può contare però su una fidanzata, infatti, dopo i rumors della sua relazione con una giovane modella cubana di 32 anni, le voci sono state smentite.

