Chi è Vittorio Ciancio, marito di Benedetta Valanzano? Le nozze nel 2017

Nel 2017, Benedetta Valanzano si è sposata con Vittorio Ciancio, l’avvocato civilista classe 1975. Tra i due ci sono ben dieci anni di differenza: al momento del matrimonio, infatti, lei aveva 32 anni mentre lui 42. I due stavano insieme già da due anni prima di convolare a nozze: il matrimonio è stato celebrato nel Monastero di Santa Chiara a Napoli. Parlando del matrimonio, nel 2017, Benedetta aveva raccontato: “Eravamo emozionati ma soprattutto felici”. A celebrare il loro amore ben 150 invitati tra amici, colleghi e famiglia.

Giovanni Di Gianfrancesco, chi è il marito di Manuela Arcuri/ "Non sta con me per apparire"

Come raccontato da Vittorio Ciancio, il marito di Benedetta Valanzano, tra loro è stato un colpo di fulmine, almeno da parte sua. “Ci siamo conosciuti ad una festa di giovani professionisti dove io accompagnavo un mio amico e lei accompagnava una mia amica. Io ho avuto una sorta di colpo di fulmine” ha rivelato l’avvocato civilista, che prima di convolare a nozze con Benedetta è stato fidanzato per due anni con la splendida attrice. Nonostante la differenza di età di dieci anni, i due non hanno mai avuto problemi nel vivere il loro grande amore, che hanno celebrato con un matrimonio unico nel 2017.

Liliana Resinovich/ Silvia Radin: “Sebastiano finge di essere affranto, va indagata tutta la sua cerchia”

Benedetta Valanzano e il marito Vittorio Ciancio nel 2019 la nascita di Anita Maria

Nel 2020 Vittorio Ciancio, il marito di Benedetta Valanzano, è diventato papà di Anita Maria, la bimba nata dall’amore con sua moglie. La piccola, che oggi ha cinque anni, è una bambina solare e piena di vita che riempie le giornate della mamma e del papà. La gravidanza dell’attrice napoletana non è stata semplice: tante ansie e paure hanno accompagnato i primi mesi della gestazione, ma fortunatamente sul finire dei 9 mesi Benedetta è riuscita a godersi in pace quel momento magico, culminato poi con un parto non facile ma comunque indimenticabile.