Vittorio Collina e Katia Fanelli/ Uomini e donne: “Perché mi attacchi?”, e Vanessa…

Uomini e donne torna in oggi con una nuova puntata in cui ci saranno alcuni ospiti speciali ovvero Vittorio Collina e Katia Fanelli. La fotonica e il suo fidanzato potranno raccontare della loro esperienza a Temptation Island e quello che è successo dopo essersi lasciati al falò di confronto. Inutile dire che la questione ruberà gran parte della puntata di oggi perché non solo i due avranno modo di confrontarsi per la prima volta dalla fine del programma ma lo faranno alla presenza di Vanessa Cinelli, attuale fidanzata di Vittorio. Gli opinionisti in studio e lo stesso Filippo Bisciglia si schiereranno dalla parte di Katia soprattutto quando il confronto si farà aspro e la stessa Vanessa prenderà le parti di Vittorio. A quanto pare la single non ha intenzione di far passare certe cose su di lui perché è un ragazzo squisito e non si merita di essere infangato.

VITTORIO COLLINA E KATIA FANELLI ALLO SCONTRO, E VANESSA CINELLI?

Dal canto suo Vittorio Collina avrà modo di ribadire che il comportamento di Katia a Temptation Island, i primi giorni, non è stato da una fidanzata che rispetta il suo fidanzato, e che quando è arrivato al falò di confronto era già certo della sua decisione. Lo scontro tra i due non mancherà fino a quando la stessa fotonica si scioglierà in lacrime pregando Vittorio di non offenderla e attaccarla. Un abbraccio chiuderà la questione anche se Gianni Sperti poi prenderà di mira lui e Vanessa chiedendo di essere chiari sul loro attuale rapporto. Chi li segue sui social sa bene che sono ormai inseparabili. Una serie di storie, di frecciatine e video hanno confermato che tra loro c’è qualcosa di speciale e che, soprattutto da parte di Vanessa, ci sia del sentimento reale che va ben oltre l’amicizia. Solo nella puntata di oggi di Uomini e donne scopriremo la risposta della (neo) coppia.

