Vittorio Collina e Vanessa Cinelli stanno insieme?/ Lei: “Lo sto usando”, lui “Palo!”

Vittorio Collina e Vanessa Cinelli stanno insieme? In molti se lo stanno chiedendo dopo Temptation Island e le stories pubblicate su Instagram da entrambi non fanno altro che alimentare questo gossip. Continua infatti la loro vacanza a Porto Cervo assieme ad altri ex protagonisti di Temptation Island. Nella varie immagini e video mostrati da Vittorio Collina, lui e Vanessa sono sempre insieme. In auto, poi in acqua, e gli atteggiamenti sono ben altro che amichevoli. Sguardi complici, carezze, sembrano confermare che dopo il reality e la fine della storia con Katia Fanelli sia davvero cresciuto il rapporto con la bella tentatrice, divenendo una relazione. Nessun bacio, però, ha confermato questa ipotesi, anzi, i due ci scherzano su.

Vanessa gela Vittorio: “Insieme? Lo sto usando!”

È capitato proprio nelle ultime stories postate da Vittorio Collina su Instagram. “Spoiler, sta per arrivare un altro palo!” annuncia l’ex di Temptation Island prima di mostrare al web il filmato in cui legge alcuni dei commenti dei follower. Vittorio fa infatti notare a Vanessa la grande presenza di commenti felici per il fatto che possano essere realmente una coppia, Vanessa però gela. La tentatrice risponde simpaticamente che “Mi dispiace ma lo sto solo usando!”, e Vittorio replica “Ah bene, grazie!” L’affermazione della Cinelli è però chiaramente ironica. È invece sempre più palese che tra i due sia scoccata la fatidica scintilla. I fan però rimangono in attesa della conferma, magari con tanto di bacio appassionato.

