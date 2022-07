Vittorio De Scalzi fondatore dei New Trolls, chi è?/ Morte, moglie Mara e la tragedia della figlia Alice

Vittorio De Scalzi muore a 72 anni: l’annuncio della famiglia

Vittorio De Scalzi è morto il 24 luglio 2022 a 72 anni in seguito a complicazioni per una fibrosi polmonare. Grande artista, compositore e polistrumentista, sarà il protagonista della puntata di stasera di Techetechetè che mostrerà alcuni stralci della sua carriera artistica. Il mondo della musica è in lutto per il fondatore nel noto gruppo rock italiano, New Trolls.

A dare l’annuncio sui social la moglie Mara e i figli Armanda e Alberto che scrive: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ” quella carezza della sera”…lui vi ascolterà”. La musica gli scorreva dentro sin da piccolo quando ha iniziato a suonare il pianoforte. Negli anni Sessanta fonda i Trolls con il suo socio Pino Scarpettini. Successivamente ha avuto una parentesi da solista e poco tempo dopo ha deciso di fondare i New Trolls con cui ha ottenuto tantissimo successo tanto da aprire i concerti tournée italiana dei The Rolling Stones. Molti sono i successi creati dalla band tra cui: Visioni, Una miniera e Quella carezza della sera.

Vittorio De Scalzi: l’amore per la moglie Mara e la tragica morte della figlia Alice

Nella sua vita privata Vittorio De Scalzi aveva una bellissima famiglia: composta dalla moglie Mara e dai suoi tre figli: Armanda, Alberto e Alice. Proprio quest’ultima però è venuta a mancare nel 2005; come ospite del programma Vieni da me aveva raccontato il dolore per la perdita della figlia.

Vittorio De Scalzi dichiarava: “Alice è un tasto difficile: i genitori non dovrebbero mai sopravvivere ai figli, purtroppo nel 2005 è mancata. Per fortuna avevo altri due figli, che mi hanno aiutato a superare un momento difficile. E’ morta all’improvviso a 30 anni: non è facile parlare di queste cose, sono cose che non passano mai e con le quali devi imparare a conviverci”. Il figlio Alberto fa i rapper, mentre la figlia Armanda ha ereditato dal padre una bellissima vocalità.

