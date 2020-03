Vittorio De Sica/ Alberto Sordi: “fu lui il primo a scoprirmi”

Vittorio De Sica rivive nel film per la tv “Permette? Alberto Sordi” in onda martedì 24 marzo 2020 in prima serata su Raiuno. Diretto da Luca Manfredi, il film è un omaggio alla vita di Alberto Sordi, uno degli attori più improntati del cinema italiano. Ad interpretare il grandissimo attore, regista e sceneggiatore italiano è Francesco Toti che, durante un’intervista rilasciata a newssicilia ha rivelato qualche aneddoto sulle riprese del film: “mi sono ritrovato su un altro set nei panni di De Sica a dialogare con Sordi dove in entrambi i casi il mio compagno di lavoro era sempre Edoardo Pesce, con cui abbiamo condiviso questi due ottimi progetti lavorativi. Edoardo è molto alto, il più alto di tutto il cast e nei dialoghi, per fortuna non si vede, eravamo per ragioni sceniche tutti con le zeppe ma a parte questa chicca ci siamo divertiti tanto nel realizzare questo film. Eravamo e siamo una grande famiglia”.

Alberto Sordi: “Vittorio De Sica, l’attore che ammiravo di più”

Vittorio De Sica è stato uno dei geni del cinema italiano ed internazionale. Artista di fama mondiale, De Sica si è fatto apprezzare e conoscere come regista, attore e sceneggiatore vincendo durante la sua longeva e straordinaria carriera 4 David di Donatello, 3 Nastri D’Argento, 1 Palma d’Oro a Cannes per il film “Miracolo a Milano” e 1 Orso d’oro alla Festival Internazionale del Cinema di Berlino per la pellicola “Il giardino dei Finzi Contini”. Non solo, è stato anche tra i canditati al Premio Oscar per la pellicola “Addio alle armi” nella categoria miglior attore non protagonista. Non si contano i film di successo che hanno fatto la storia del cinema italiano e mondiale, il patrimonio artistico di De Sica è davvero incommensurabile. Grandissimo amante della città di Napoli e dell’isola di Ischia dove era solito trascorrere le sue vacanze estive, De Sica è stato un grandissimo amico di Alberto Sordi. A parlare della loro amicizia è stato proprio l’Albertone Nazionale durante una vecchia intervista televisiva in cui ha raccontato: “quando io ero bambino era l’attore che ammiravo di più, andavo a vedere i suoi film e sognavo così un giorno di poterlo vedere da vicino, di persona”.

Vittorio De Sica e l’amicizia con Alberto Sordi

Quel sogno poi Alberto Sordi l’ha realizzato visto che pochi anni dopo non solo ha conosciuto Vittorio De Sica, ma ci ha anche lavorato insieme stringendo con l’artista di Sora un rapporto di grandissima stima ed amicizia. “Il destino ha voluto che quando diventai un attore fu il primo a scoprirmi” – ha raccontato l’Albertone Nazionale durante un’intervista esclusiva rilasciata tantissimi anni fa a Rai3. Tutto è nato grazie al personaggio che Alberto Sordi interpretava alla radio: “seguiva il mio personaggio radiofonico Mario Pio, mi chiamò e volle che questo personaggio diventasse di costume cinematografico. Allora con Zavattini facemmo una sceneggiatura e De Sica decise di fare con me una società di produzione e producemmo questo film che lui realizzò”.



