Vittorio Demicheli (Ats Milano): “Virus non si è indebolito”/ “Possibili nuovi casi”

Quello di Vittorio Demicheli è un volto conosciuto per tutti gli abitanti della Lombardia, dal momento che l’epidemiologo è attualmente alla guida della task force regionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e riveste anche i panni di direttore sanitario dell’Ats di Milano. Interessante, dunque, leggere la sua opinione sulle colonne de “Il Corriere della Sera”, sulle quali l’esperto ha commentato il recente dato registrato in ambito regionale (zero morti per la prima volta dopo tre mesi). Un traguardo importante, ma che Demicheli analizza con estrema cautela: “Non c’è troppo da sorprendersi – ha dichiarato –. Il virus non si è indebolito e il dato dei decessi rispecchia storie cliniche iniziate qualche settimana prima”. Ergo, calando in maniera piuttosto significativa ed evidente i contagi, è logico attendersi che anche prossimamente il numero delle vittime sarà pari o prossimo allo zero. La ragione sarebbe da ricercarsi nella cosiddetta “mietitura”, un fenomeno che in Inghilterra chiamano “harvesting”.

VITTORIO DEMICHELI: “NON POSSIAMO ESCLUDERE UNA RIPRESA DEI CONTAGI”

Vittorio Demicheli ha sottolineato come a morire di Coronavirus siano “quasi sempre i malati più gravi, che spesso erano intubati. Se il numero nelle ultime settimane è sceso da oltre 1.300 ai 197 di ieri, significa che sono molte meno anche le persone con un quadro clinico compromesso. I dati vanno letti nel loro complesso”. E poi c’è la “mietitura”, dicevamo: “Il virus ha accelerato il percorso clinico di persone fragili, in molti casi con altre patologie. Può essere che ora abbia consumato il bacino dove poteva fare più danni e si presenti con letalità contenuta“. Nonostante queste teorie plausibili, nessuno di noi può e deve sentirsi al sicuro e lontano da minacce, poiché “non possiamo escludere una ripresa del contagio e un’oscillazione dei numeri”. Questo perché la gente sta tornando alla vita di prima e ancora non si conosce il grado di cautela che gli italiani avranno il buon senso di adottare in questo periodo. Certo, se il trend dovesse continuare ad essere questo, in un paio di settimane l’emergenza potrebbe non essere più tale.



