Vittorio di Nudes, chi è?/ Video hot girato ad una festa lo mette nei guai

Vittorio è il primo dei tre protagonisti di Nudes la mini serie tv disponibile da oggi su RaiPlay con tutti gli episodi per sensibilizzare i ragazzi all’educazione ai sentimenti e al rispetto del corpo. La serie tv contro il revenge porn apre proprio con i primi quattro mini episodi da 20 minuti dedicati al giovane Vittorio, 18 anni, una vita di agi ma anche di successi. Proprio nei primi minuti della serie lo vediamo pronto a salire sul suo pulpito per ritirare un premio importante, quello che la scuola ha destinato a lui e al suo gruppo di lavoro per il risultato ottenuto con il loro progetto di riqualificazione di una vecchia fabbrica, Officina 27. Parte da qui la sua storia perfetta e mentre i ragazzi si godono il loro spazio in attesa di fare una bella festa di inaugurazione, ecco che il telefono squilla e qualcuno lo convinca in Questura ma non per il permesso per il party bensì per una denuncia arrivata a suo carico.

Chi ha girato il video a Marta e chi lo ha postato?

Vittorio, convocato in commissariato, scopre di essere stato denunciato per diffusione di materiale pedopornografico dalla giovane Marta. In un primo momento dice di non conoscere la ragazza o di averla vista un paio di volte ma la verità è un’altra e presto la bomba scoppierà rovinando la sua vita perfetta. La prima a sapere di questa cosa, almeno nella versione del suo fidanzato, è proprio la bella Costanza. A mano a mano che la verità viene a galla e le bugie di Vittorio anche, in Nudes tutto cambia e la sua fidanzata gli chiede di cancellare le sue foto dal cellulare perché non si sa in quali mani possono finire. Lui lo fa a malincuore ma mentre la sua vita al presente continua, una serie di flashback ci mostrano quello che è successo quella sera, il momento in cui Marta, con la quale ha scambiato una serie di sguardi, alla fine si apparta con un altro e lui gira quel video. Il finale a quel punto è servito, ma quali sono le conseguenze di questa azione e chi ha condiviso in rete il video che ha rovinato la vita di Marta? A prestare il volto a Vittorio in Nudes sarà Nicolas Maupas, il Filippo che abbiamo conosciuto e amato in Mare Fuori.

