Vittorio e Vanessa stanno insieme dopo Temptation Island?/ Carezze e baci al mare…

Vittorio Collina e Vanessa Cinelli stanno insieme dopo Temptation Island? Se lo chiedono molti telespettatori dell’ultima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Gli indizi che portano a credere che sia così, d’altronde, non mancano e arrivano giorno dopo giorno. Se poco tempo fa, Vittorio ha ammesso di sentire regolarmente Vanessa, le stories pubblicate oggi sul suo profilo Instagram sembrano confermare. Vittorio e Vanessa sono al mare, assieme ad altri protagonisti di Temptation Island come la tentatrice Maddalena e l’ex fidanzato di Ilaria, Massimo Colantoni. Sono proprio loro a riprenderli da lontano in atteggiamenti alquanto palesi e non proprio da amici. Vanessa e Vittorio sono al mare, faccia a faccia. Lei gli accarezza i capelli mentre lui la abbraccia.

Vittorio Collina e Vanessa Cinelli sono una coppia?

Poi escono insieme dall’acqua e, poco dopo, sono ancora fianco a fianco. Le attenzioni che si scambiano in questi brevi filmati fanno pensare che ormai siano una coppia a tutti gli effetti. D’altronde, Vittorio Collina e Vanessa Cinelli non hanno timore di mostrare questi atteggiamenti d’affetto. Non è infatti la prima volta che l’ex tentatrice e l’ex fidanzato di Katia Fanelli vengono avvistati intenti ad abbracciarsi o a scambiarsi sguardi complici in mezzo alla folla. Le telecamere, in questo caso, non ci sono, dunque chi credeva che Vanessa fingesse nei suoi confronti dovrà ricredersi. A breve potrebbe infatti giungere l’annuncio dei due ragazzi che conferma la loro relazione amorosa.

