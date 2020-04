Vittorio Feltri, attacco al Governo Conte/ “L’Europa fa schifo ma noi siamo peggio”

Vittorio Feltri sferra un attacco al Governo Conte. Ospite della trasmissione di Rete 4 di Mario Giordano, “Fuori dal coro”, Vittorio Feltri ha commentato le decisione del Governo Italiano per combattere l’emergenza coronavirus. Il direttore di Libero, in collegamento con Mario Giordano, punta il dito contro Giuseppe Conte che, a suo dire, non avrebbe le capacità per prendere decisioni importanti in un momento così delicato sia per la sanità che per l’economia italiana. “L’Europa è uno schifo ma noi siamo peggiori dell’Europa” – ha dichiarato Vittorio Feltri. Poi ha rincarato la dose: “Non fatichiamo ad offrire tutti i nostri migliori prodotti pur di avere un sorriso da Angela Merkel. Questo è sbagliatissimo : noi dovremmo fare anzitutto i nostri interessi, dopodiché pensare all’Europa, che per altro non esiste più”.

VITTORIO FELTRI: ATTACCO A GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO

Vittorio Feltri, nel corso del suo intervento a “Fuori dal coro”, sferra, poi, un attacco diretto non solo al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ma anche a Beppe Grillo. “Il nostro amico Conte oltre a non capire un ca*** di governabilità, non capisce un ca*** neanche del resto”, ha detto in diretta il direttore di Libero. Anche su Beppe Grullo, tuttavia, l’intervento non è stato molto leggero. “Per quanto riguarda Grillo, è stato un grandissimo comico ma ora è diventato un grandissimo buffone”, ha detto Feltri che ha espresso senza problemi la sua personale opinione sul Governo italiano.

