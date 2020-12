Vittorio Feltri difende il figlio Mattia e si commuove/ “Idiozie della Boldrini..”

Vittorio Feltri difende il figlio Mattia a Fuori dal coro e si commuove ma cosa è successo e perché il direttore è sceso in campo in difesa del figlio (se ce ne fosse bisogno)? La questione che lo riguarda è nata nel momento in cui il direttore dell’Huffington Post ha deciso di non pubblicare un pezzo dell’ex presidente della Camera Laura Boldrini sul quotidiano da lui diretto. Il figlio di Feltri non ha fatto altro che mettere in azione il suo compito, ovvero quello di scegliere cosa pubblicare e cosa no, ma questo non ha evitato le polemiche. L’articolo dell’ex presidente della Camera, nel quale la stessa criticava Vittorio Feltri, padre di Mattia, per il caso Genovese, non è stato pubblicato e questo ha creato scompiglio tanto che, nei giorni scorsi, il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna.

Vittorio Feltri difende il figlio Mattia e si commuove in tv

Ieri l’argomento è venuto a galla anche a “Fuori dal coro” ed è a quel punto che Vittorio Feltri ha deciso di commentare la cosa commuovendosi un po’: “Io per questa signora provo anche una certa simpatia, perché so che ha adottato un gatto nero abbandonato, e chi fa un gesto del genere non può essere una cattiva persona” e riguardo al figlio poi rivela: “Io nutro grande stima per questo ragazzo, perché si è fatto da solo” ed è a quel punto che si commuove. Incalzato dal padrone di casa, alla fine il giornalista ha ammesso: “Io gli avrei dato un consiglio: pubblica tutte le stupidaggini della Boldrini ché poi ci penso io a rispondere, oppure puoi rispondere tu. Invece mio figlio, che ha una rettitudine molto più rigorosa della mia, si è comportato come ha ritenuto”.

