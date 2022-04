Vittorio Feltri/ “Guerra Russia-Ucraina è etero-diretta dagli americani”

Vittorio Feltri controcorrente sulla crisi in Ucraina. Il fondatore di Libero, ospite di Stasera Italia, ha acceso i riflettori sulla possibile reazione di Mosca di fronte alle ultime difficoltà incontrate: “Credo che sarà una guerra lunga. Anche l’affondamento della nave, salutato come un successo dell’Ucraina, potrebbe scatenare ulteriormente la Russia e incattivirla, fino a provocare delle reazioni che possono essere molto pericolose”.

“Io sono convinto che questa guerra non potrà mai essere vinta dall’Ucraina”, ha spiegato Vittorio Feltri: “La Russia prima o poi riuscirà a fare soccombere l’avversario. Ne è valsa la pena contrastare i russi con questa foga, quando i risultati sono una distesa di vittime mostruosa e stragi pazzesche? Anche l’affondamento della nave non riesco ad applaudirlo, perché può incattivire ulteriormente Putin, che non è un agnellino”.

VITTORIO FELTRI: “GUERRA ETERO-DIRETTA DAGLI USA”

Nel corso del suo dialogo con Barbara Palombelli, Vittorio Feltri si è soffermato sul ruolo degli Stati Uniti: “Ho il sospetto che questa guerra sia etero-diretta dagli americani. Ma questo non mi rincuora. Tutto sommato ciò non può che inasprire i rapporti tra gli Stati. Non riesco a capire per quale motivo si stiano accanendo così tanto contro la Russia, che ha fatto di tutto per essere attaccata, però dobbiamo stare anche un po’ attenti perché potrebbe succedere qualcosa di disastroso. Io non penso alla terza guerra mondiale, ma comincio ad avere qualche idea su qualcosa di simile e non mi piace affatto”. Ricordiamo che Vittorio Feltri già ai microfoni de L’aria che tira aveva criticato aspramente l’azione del presidente americano Joe Biden: “Mentre annuncia di voler fare una visita a Kiev, dice una stupidaggine: non è una città turistica, quindi se lui si reca nella capitale dell’Ucraina lo fa come una provocazione. E non mi sembra il momento di fare provocazioni: tutti dovrebbero essere impegnati per il cessate il fuoco, invece qui si fa l’esatto contrario e il fuoco lo si alimenta. E questo lo trovo veramente disgustoso”.

