Vittorio Feltri, ospite a Domenica In, ha raccontato di un simpatico retroscena relativo alla malattia: “La depressione vissuta 30 anni fa…”.

La puntata odierna di Domenica In è stata ampiamente dedicata a Vittorio Sgarbi; dal calvario della depressione alle recriminazioni di sua figlia Evelina Sgarbi per il discusso caso della richiesta di un amministratore di sostegno. Dopo aver intervistato la giovane, il tema è stato poi sviscerato in un breve talk dove in particolare Vittorio Feltri si è messo in evidenza con un racconto personale a proposito del medesimo calvario vissuto dal critico d’arte, ovvero la depressione.

Rita Rusic: “Vittorio Cecchi Gori? Rottura dolorosa, il tradimento…”/ “Felice con il mio nuovo compagno”

“Mi ero messo a letto per riposare e nel frattempo sono arrivate delle amiche a trovarmi; le sentivo chiacchierare nel corridoio della clinica, a quel punto è arrivata mia moglie e le ha fatte sgomberare tutte”, inizia così il simpatico aneddoto di Vittorio Feltri risalente ad anni fa quando per diverso tempo fu ricoverato per una tortuosa depressione. “Per me è stato un momento di grande comicità, al punto da contribuire a farmi passare la depressione. Non ho più avuto ricadute perchè ho imparato a non scivolare più in quel calvario; dei trucchi, delle tecniche che mi sono stati insegnati da un grande medico. Non sono più stato affetto da questo disturbo terribile della mente, semmai ho altri problemi…”.

Evelina Sgarbi punge Sabrina Colle: “Mi disse: ‘Tuo padre Vittorio è stato tradito’”/ “La lite in ospedale…”

Vittorio Feltri a Domenica In: “Mia moglie sempre al mio fianco durante la malattia…”

Simpatico e al contempo toccante il racconto di Vittorio Feltri; emblematico invece il riferimento al rapporto con i figli proprio durante il calvario della malattia e il ricovero ricollegandosi appunto alle ultime vicende riguardanti Vittorio Sgarbi e la sua famiglia. “Io ho 5 figli, 4 miei e uno adottato al quale voglio molto bene. Durante il periodo della depressione non ho mai voluto vederli, non volevo che mi vedessero in quelle condizioni”. Il giornalista – sempre a Domenica In – ha anche aggiunto: “Mia moglie ha capito l’antifona ed è stata al mio fianco, parliamo di 30 anni fa. Non ho più avuto ricadute perchè ho imparato a tenere il manubrio dritto”.