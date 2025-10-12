Vittorio Feltri, ospite a Domenica In, ha raccontato di un simpatico retroscena relativo alla malattia: “La depressione vissuta 30 anni fa…”.
La puntata odierna di Domenica In è stata ampiamente dedicata a Vittorio Sgarbi; dal calvario della depressione alle recriminazioni di sua figlia Evelina Sgarbi per il discusso caso della richiesta di un amministratore di sostegno. Dopo aver intervistato la giovane, il tema è stato poi sviscerato in un breve talk dove in particolare Vittorio Feltri si è messo in evidenza con un racconto personale a proposito del medesimo calvario vissuto dal critico d’arte, ovvero la depressione.
“Mi ero messo a letto per riposare e nel frattempo sono arrivate delle amiche a trovarmi; le sentivo chiacchierare nel corridoio della clinica, a quel punto è arrivata mia moglie e le ha fatte sgomberare tutte”, inizia così il simpatico aneddoto di Vittorio Feltri risalente ad anni fa quando per diverso tempo fu ricoverato per una tortuosa depressione. “Per me è stato un momento di grande comicità, al punto da contribuire a farmi passare la depressione. Non ho più avuto ricadute perchè ho imparato a non scivolare più in quel calvario; dei trucchi, delle tecniche che mi sono stati insegnati da un grande medico. Non sono più stato affetto da questo disturbo terribile della mente, semmai ho altri problemi…”.
Vittorio Feltri a Domenica In: “Mia moglie sempre al mio fianco durante la malattia…”
Simpatico e al contempo toccante il racconto di Vittorio Feltri; emblematico invece il riferimento al rapporto con i figli proprio durante il calvario della malattia e il ricovero ricollegandosi appunto alle ultime vicende riguardanti Vittorio Sgarbi e la sua famiglia. “Io ho 5 figli, 4 miei e uno adottato al quale voglio molto bene. Durante il periodo della depressione non ho mai voluto vederli, non volevo che mi vedessero in quelle condizioni”. Il giornalista – sempre a Domenica In – ha anche aggiunto: “Mia moglie ha capito l’antifona ed è stata al mio fianco, parliamo di 30 anni fa. Non ho più avuto ricadute perchè ho imparato a tenere il manubrio dritto”.