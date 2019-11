Vittorio Feltri/ “Mia moglie a letto con un altro? Le direi di cambiare le lenzuola”

Vittorio Feltri fa parte del cast fisso de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Il programma va in onda ogni mercoledì sera su Rete4. CR4 non sarà l’unico show dove presenzierà il direttore di Libero Quotidiano: “E’ l’unica trasmissione dove è fisso, perché è un po’ ovunque”, racconta il conduttore in conferenza stampa. “Il gioco è vedere quanti minuti resterà seduto nella sua poltrona – aggiunge Chiambretti – La rubrica avrà una rubrica: “La posta del cuore”. Credo sia la persona più adatta per parlare d’amore”. Proprio ieri, in collegamento, Feltri ha commentato: “A me piacciono solo le donne degli altri”. “Le faccio una domanda molto provocatoria, se lei arrivasse a casa e trovasse sua moglie a letto con un altro, cosa fa?”, lo incalza Chiambretti. “Farei poco e niente ma farei una cosa decisiva, direi: cara, cambia le lenzuola”. Breve e conciso (e probabilmente non ha nemmeno raggiunto l’intento – forse – sperato, strappare un sorriso). Anche su Instagram la clip è stata accolta tiepidamente.

Vittorio Feltri, la battuta sul tradimento a CR4

Qualche commento per Vittorio Feltri e la sua ironia sul tradimento. “Lo dissi anche io”, si legge. E ancora: “Vittorio sei un grande!”, “Lo adoro”, “Mitico Vittorio”. Dopo le ultime esternazioni, compresi i litigi televisivi a Live Non è la d’Urso, con tanto di uscita di scena da divo anni ’20 (in preda ad una crisi isterica), probabilmente il direttore di Libero ha perso “punti simpatia”. Proprio Chiambretti, ha spiegato il valore del suo show: “Il nostro programma è leggero ma non stupido – spiega – Un programma che vuole parlare di donne, il motore trainante del nostro pianeta. Abbiamo fatto bene a puntare sulle donne perché lo scorso anno il programma è andato bene”. Siamo sicuri che Feltri sia la figura migliore per esaltare l’universo femminile? Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate, attendiamo con ansia… (o forse no).

