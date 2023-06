Vittorio Feltri si commuove in diretta tv/ “Berlusconi mi ha salvato dalla povertà, non è poco”

Il noto giornalista Vittorio Feltri torna a commuoversi in diretta televisiva parlando della morte Silvio Berlusconi. In collegamento ieri sera con il programma di Rete 4, Stasera Italia, storico talk di politica e attualità condotto da Barbara Palombelli in fascia pre-serale, il direttore di Libero ha ricordato la figura del Cavaliere dicendo: “Me l’aspettavo – esordisce riferendosi della morte dell’ex presidente del consiglio, ricordiamo, avvenuta lunedì scorso, 12 giugno 2023 – non mi sono stupito ma naturalmente mi sono molto addolorato ma non lo dico perchè io fossi di Forza Italia o avessi diciamo un’affinità politica con lui”.

Quindi Vittorio Feltri ha spiegato il motivo del suo dolore e la grande amicizia che lo lega al compianto Cavaliere: “Silvio Berlusconi – ha spiegato ancora il giornalista – con me è stato di una generosità pazzesca, non immaginavo che potesse un uomo farmi tutte le cortesie, le chiamo cortesie, che mi ha fatto lui”. Feltri racconta di aver sentito l’ex presidente del Milan fino a pochi giorni fa: “Fino a qualche giorno prima che morisse ci siamo sentiti per telefono e lui mi chiamava numero 1 e io rispondevo’ non arrivo neanche a 100′, e poi rideva, le mie battute lo divertivano e a me divertivano le sue”.

VITTORIO FELTRI: “A BERLUSCONI DEVO UNA COSA IMPORTANTE”

Quindi ha concluso il suo intervento con la voce strozzata in gola e una forte emozione: “Dopo di che devo anche dire che la mia gratitudine nei confronti di Silvio Berlusconi è tale per cui quando è morto anche se mi aspettavo questo triste evento, mi è venuta la strozza, mi sono commosso, perchè io a Berlusconi devo una cosa importante: mi ha strappato dalla povertà e mi ha fatto diventare ricco, non è poco”. Nel giorno dell’annuncio della sua morte Vittorio Feltri si era commosso in diretta tv parlando su Rai Uno, rilasciando dichiarazioni simili a quelle di ieri a Stasera Italia.

