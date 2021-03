Vittorio Feltri su Fabrizio Corona/ “Criminale? No, è stupido. E lo vogliono morto”

Anche Vittorio Feltri scende in campo al fianco di Fabrizio Corona e, proprio come Marco Travaglio e Adriano Celentano, chiede la grazia per l’ex re dei paparazzi. «Ma che cosa ha fatto poi, non ha ammazzato nessuno», ha dichiarato il direttore di Libero a Telelombardia. Il giornalista ha citato casi di persone che commettono reati molto gravi ed escono dopo poco tempo dal carcere: «Invece il povero Corona è continuamente in ballo con la cella». Feltri, comunque, si è fatto la sua idea sul caso (diversa da quella di Maurizio Costanzo): «Secondo me non è assolutamente un criminale né un delinquente, è stupido». Lo stupisce anche il fatto che gli sia stato impedito di usare i social quando gli è stato concesso il differimento pena.

«Usare i social è una cosa normale, lo fanno tutti, non mi sembra che questo comporti un reato o comunque un’azione scorretta. Anche partecipare alle trasmissioni televisive credo che sia legittimo». Dunque, per Vittorio Feltri è evidente che ci sia un «accanimento» di cui però non sa spiegarsi il motivo.

FELTRI SU CORONA: “LO VOGLIONO MORTO”

«Probabilmente avranno delle ragioni però sono ragioni che sono rimaste misteriose», ha proseguito Vittorio Feltri nel suo intervento a Telelombardia. Quindi, è entrato nel merito della presa di posizione di Adriano Celentano, che ha scritto due lettere all’ex agente fotografico: «Io penso che Adriano Celentano, che non gode di tutta la mia simpatia, in questo caso abbia perfettamente ragione e mi dispiace che invece molti altri agiscano in modo contrario rispetto a Celentano solo perché hanno un’antipatia per Corona». Quindi, per il direttore di Libero il problema è che ci si faccia influenzale dalla simpatia o antipatia, che però non devono entrare in casi giudiziari, i quali vanno esaminati oggettivamente prima di esprimere un’opinione o un giudizio.

«Ha ragione Celentano, ha ragione Travaglio, anch’io nel mio piccolo chiedo che possa esaminarsi la possibilità di concedere a questo ragazzotto ormai uomo la grazia che gli permetta di vivere in modo normale». Cosa direbbe a Fabrizio Corona se fosse suo figlio? «Senti cerca di farti almeno furbo visto che non riesci a convincere tutto quell’apparato che ti vuole morto».

