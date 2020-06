Vittorio Feltri Vs Pierluigi Diaco/ “Lascia in pace quel cane, gli stai sui cogli*ni”

Pubblicità

Vittorio Feltri torna a colpire. Stavolta ha mirato il conduttore di Io e Te, Pierluigi Diaco, padrone di casa della trasmissione che ha preso il posto di Vieni da Me di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai1. Come ogni giorno, nella parte del talk show dedicata agli animali domestici, in studio Diaco chiama il suo cane, Ugo. È proprio la presenza del simpatico cagnolino ad aver fatto indispettire il direttore di Libero. Infatti, proprio durante la diretta di Io e Te, nella puntata tenutasi ieri 10 giugno, Feltri ha twittato un pungente messaggio indirizzato al conduttore. “Caro Diaco, conduttore di Io e Te su Rai 1: – ha esordito – per favore lascia in pace quel povero cagnolino a cui stai sui cogl***”.

Vittorio Feltri contro Diaco: quella volta in cui fu ospite a Io e Te…

Vittorio Feltri insomma va dritto al punto. Non c’è stata invece replica da parte del conduttore di Io e Te. Lo stesso Feltri qualche mese fa è stato ospite della versione notturna di Io e Te. Anche nel corso della sua di intervista, il giornalista fece cenno alla partecipazione del bassotto del conduttore allo show. In quel caso le parole verso Ugo furono carine e, anzi, non fece alcun cenno infastidito alla sua presenza nel programma e all’atteggiamento di Pierluigi nei suo confronti. Eppure anche in quel caso non mancò un pizzico di ironia: “Ho una curiosità: ti ho visto con un cagnolino meraviglioso, io amo gli animali, vorrei che tu lo intervistassi! (…) Ugo mi sembra meraviglioso!” disse Feltri in quell’occasione.

Caro Diaco conduttore di “io e te” su Raiuno: per favore lascia in pace quel povero cagnolino al quale stai sui coglioni — Vittorio Feltri (@vfeltri) June 10, 2020





