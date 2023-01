Vittorio Garrone chi è, compagno Antonella Clerici/ “Matrimonio? Stiamo bene così, siamo una famiglia”

Vittorio Garrone chi è: biografia, carriera e vita privata

Vittorio Garrone è un imprenditore petroliere, noto alle cronache rosa per essere il compagno di Antonella Clerici. Nato nel il 27 aprile 1966 in Liguria, ha conseguito il diploma di liceo classico e si è laureato in Scienze politiche nel settore economico-internazionale.

Vittorio Garrone, insieme ai suoi fratelli, è diventato azionista dell’azienda Erg (Edoardo Raffinerie Garrone). Successivamente la sua passione per lo sport, lo porta ad assumere il ruolo di presidente esecutivo della Sampdoria marketing and Communication, sua squadra del cuore. Nella vita privata, prima di conoscere la nota conduttrice, si è sposato con una donna conosciuta in Sud America, in un periodo in cui ha vissuto lì, dalla quale ha avuto tre figli.

Vittorio Garrone e la storia con Antonella Clerici

Vittorio Garrone e Antonella Clerici si sono conosciuti tramite la dietologa di entrambi, Evelina Flachi. Per l’imprenditore è stato amore a prima vista, mentre la conduttrice si è fatta desiderare. I due fanno coppia ufficialmente dal 2016, ma hanno chiarito che non intendono sposarsi.

In un’intervista al settimanale Gente, la conduttrice svela perchè non c’è alcun matrimonio in vista con Vittorio Garrone: “Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”. Antonella Clerici, nonostante i mancati fiori d’arancio, è felice e appagata con il suo compagno tanto da trasferirsi ad Arquata Scrivia per lui lasciando la sua amata Roma. La conduttrice in un’intervista ha dichiarato: “Mi fa sentire una regina e non ci sono affatto abituata. È attento, premuroso, ogni giorno con lui è speciale”.

