Antonella Clerici condurrà la trasmissione Cena di Natale in programma su Rai 1 in prima serata lunedi 23 Dicembre, precisamente alle ore 21.15. Un mix tra cucina, musica ed un vero e proprio show con Antonella Clorici conduttrice che presenterà l’evento. Il compagno di Antonella Clerici è Vittorio Garrone, andiamo a vedere chi è e di cosa si occupa nella sua vita.

Giovanni Benevento, chi è compagno di Pamela Petrarolo: figlie Alice, Angelica e Futura/ "Abbiamo sofferto"

Nel corso della sua vita Antonella Clerici ha avuto due mariti e poi l’amore con Vittorio Garrone per il quale Antonella si è mostrata più volte completamente innamorata. Vittorio Garrone è un noto imprenditore nato nel 1966 a Genova. Garrone ha avuto come studi il liceo classico ed una Laurea in Scienze Politiche, Garrone è stato presidente esecutivo della Sampdoria, ha studiato marketing e comunicazione.

Enrico Mentana, chi è il compagno di Francesca Fagnani/ "Non sempre c'è il colpo di fulmine"

Oltre a questo Antonella è il vicepresidente ERG Spa, gruppo industriale del settore relativo all’aspetto energetico e si occupa a quanto pare anche di equitazione a livello sportivo. Prima di Antonella Clerici l’uomo ha avuto un matrimonio dal quale sono nati tre figli. I due stanno insieme direttamente dal 2016 e vivono insieme ad Arquata Scrivia, in Piemonte.

Antonella Clerici e il rapporto con Vittorio Garrone

Antonella Clerici ha conosciuto il compagno Vittorio Garrone grazie ad Evelina Flachi, dietologa e grande amica della donna. Evelina lavora anche a E’ sempre mezzogiorno e fu proprio Antonella a svelarlo in un’intervista al Corriere della Sera: “La dietologa del mio programma mi dice, ho incontrato l’uomo perfetto per te, ha i tuoi stessi occhi buoni e si è separato da poco”.

Bianca Guaccero, chi è: "Sogno un programma come quelli della Carrà"/ "Giovani Pernice? Ci si innamora"

I due si sono conosciuti al ristorante e l’uomo ha svelato: “Quando è entrata nel ristorante è stato subito un colpo di luce per me”, ha chiarito. I due stanno insieme da tempo e recentemente Antonella Clerici ha raccontato di come si senta fortunata ad aver incontrato l’amore più avanti con l’età e in un’intervista a Sette la donna ha rivelato:

“Gli dissi che siamo grandi e lui mi rispose regalandomi una clessidra e dicendomi che ero il tempo senza tempo. Mi ripete sempre questa frase. Quando si incontra l’anima gemella nella seconda parte della propria vita è vero che non c’è un tempo, Vittorio è arrivato nel momento giusto, possiamo dire quasi per caso”. I due sono avanti con l’età ma si mostrano più uniti che mai.