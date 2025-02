Chi è Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici

Da ormai diversi anni la conduttrice Rai ha ritrovato la serenità anche dal punto di vista sentimentale, visto che Antonella Clerici è oggi felicemente legata all’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale condivide la vita. Dopo diversi amori sbagliati, tra cui quelli con il padre di sua figlia, Eddy Martens, in precedenza invece due matrimoni finiti, prima quello con il cestista Giuseppe Motta e poi con il produttore Sergio Cossa: “Ci ha presentati un’amica comune che sosteneva da sempre che eravamo lo specchio l’uno dell’altra. In quel momento eravamo entrambi liberi da qualsiasi legame” la rivelazione di Antonella Clerici tornata così sul primo incontro con Vittorio Garrone.

Tra i due non è mai stato celebrato il matrimonio, anche se Vittorio Garrone e Antonella Clerici sono comunque legati dal punto di vista sentimentale e hanno costruito una vita felice insieme. Le nozze tra i due sembravano comunque in programma, ma non sono arrivate neanche nel 2021, quando l’imprenditore ha ottenuto il divorzio dall’ex moglie.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, in arrivo l’evento con le promesse

La coppia ha deciso di snobbare il matrimonio, un rito che sembra non portare bene né alla conduttrice originaria di Legnano, ma tantomeno a Vittorio Garrone. La coppia ha infatti deciso di vivere serenamente la relazione intrapresa e presto ci sarà una cerimonia con tanto di scambio delle promesse di restare insieme, un evento ufficiale, ma non ovviamente delle nozze vere e proprie che entrambe le parti in causa hanno deciso di evitare, nella più grande speranza che questa volta le cose vadano nel verso giusto.

E così la famiglia nata dall’amore tra Antonella Clerici, sempre presentissima in tv e che abbiamo visto proprio in queste sere sul palco del teatro Ariston, e Vittorio Garrone, va avanti senza il matrimonio.