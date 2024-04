Vittorio Garrone, chi è il compagno di Antonella Clerici/ “Felici della nostra famiglia allargata”

Vittorio Garrone, attuale compagno di Antonella Clerici con il quale la conduttrice convive dal 2016, cioè da dopo la fine della relazione con Eddy Martens, è un importante imprenditore nel settore petrolifero ed ha già tre figli avuti da precedenti rapporti e matrimoni. La coppia ha più volte affermato di vivere un legame molto felice, soprattutto perchè è scattato subito il desiderio di condividere tutto come una famiglia allargata, e di intraprendere insieme il percorso, sia con Beatrice, Luca e Agnese, figli di Garrone ai quali la Clerici ha sempre detto di essere molto legata, sia con Maelle, la 15enne figlia di Antonella ed Eddy.

In particolare i due hanno raccontato come il loro rapporto affettivo sia stato notevolmente rafforzato grazie al sostegno che Garrone ha saputo dimostrare in occasione del difficile percorso di malattia della mamma della Clerici, che ha dovuto affrontare insieme dopo la diagnosi di mieloma maligno metastatico prima della dolorosa scomparsa. Nonostante i sentimenti profondi però, in base alle indiscrezioni sembrerebbe che la coppia al momento non abbia intenzione di ufficializzare con il matrimonio.

Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici: “Il matrimonio non è in programma”

Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici dal 2016, è sempre stato un personaggio che ha scelto di rimanere fuori dai riflettori nonostante la notorietà della sua fidanzata. I due però hanno più volte confermato che il matrimonio non è nei loro progetti, ed anche se la conduttrice ha affermato di avere questo sogno nel cassetto, i dubbi restano soprattutto a causa delle precedenti esperienze negative. La separazione con l’ex Eddy Martens infatti fu una esperienza particolarmente dolorosa, anche perchè la relazione fu nel corso del tempo oggetto di numerosi gossip e scandali sui presunti e reali tradimenti.

Forse anche per questo l’attuale rapporto con l’imprenditore genovese viene mantenuto in speciale riservatezza, anche per preservare la privacy dei figli della coppia. Tuttavia dell’inizio della storia d’amore in base alle indiscrezioni circolate si sa che non fu un colpo di fulmine, ma un lungo corteggiamento che Garrone intraprese dopo il primo incontro organizzato da una dietologa che era anche amica comune di entrambi.











