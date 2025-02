Vittorio Garrone è il compagno di Antonella Clerici, la co-presentatrice scelta da Carlo Conti per affiancarlo durante la serata di inaugurazione del Festival di Sanremo 2025. La relazione tra i due, iniziata quasi per caso grazie ad una amica in comune che li ha presentati nel 2015, è ormai consolidata e secondo quanto dichiarato recentemente dalla conduttrice a Verissimo, potrebbe presto essere ufficializzata con una cerimonia durante la quale la coppia si scambierà reciprocamente il giuramento d’amore. Una celebrazione che però, non sarà un classico matrimonio, perchè come ha tenuto a sottolineare la Clerici, le nozze non “portano bene” viste anche le esperienze passate con gli ex mariti e fidanzati, in particolare l’ultimo Eddy Martens, con il quale la separazione è stata particolarmente sofferta.

Maelle, chi è la figlia di Antonella Clerici/ "Spesso ci sono sempre per lei, e questa è una fortuna"

Con l’imprenditore genovese però la storia sembra essere completamente diversa, caratterizzata da un sentimento più maturo e consapevole, il “grande amore” arrivato dopo varie delusioni di entrambi e con i rispettivi figli, Maelle, Luca, Agnese e Beatrice, che ora formano una vera e propria famiglia allargata e felice di condividere momenti felici insieme.

Chi Antonella Clerici, Sanremo 2025/ Dagli eccentrici outfit alla presunta rivalità con Gerry Scotti

Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici, la reazione all’annuncio della partecipazione della conduttrice a Sanremo 2025

Il compagno di Antonella Clerici, Vittorio Garrone, imprenditore e maggiore azionista della società petrolifera Erg, nonostante sia piuttosto riservato sulla vita privata e lontano dal mondo dello spettacolo ha spesso celebrato i successi della conduttrice commentando sulle pagine social ufficiali nelle quali vengono condivisi sia post relativi alle trasmissioni televisive che momenti di vita vissuta. A Capodanno, sotto uno scatto che ritraeva la famiglia unita con i rispettivi figli, aveva scritto su Instagram “Ogni anno con te è vita! L’anno che passa accresce l’anno che arriva, vivere con te è un mondo pieno!“.

Abiti Sanremo 2025: look e stilisti Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti/ I vestiti della prima sera

Ora, dopo l’annuncio a sorpresa della partecipazione di Antonella alla prima serata del Festival di Sanremo 2025, come ospite speciale, ha rinnovato l’ammirazione per la compagna e per i suoi traguardi professionali, scrivendo in un commento: “Che emozione e felicità cuore mio!“, come reazione alla conferma data dalla presentatrice che aveva anche ringraziato il collega Carlo Conti per la stima e l’amicizia dimostrata nel corso degli anni.