Da diversi anni ormai il cuore di Antonella Clerici batte per il compagno Vittorio Garrone. La conduttrice e il noto imprenditore genovese, attivo da sempre nel settore del petrolio, fanno coppia fissa da quasi dieci anni. La loro famiglia allargata, composta dalla figlia di lei, Maelle, avuta dall’ex Eddy Martens, e i figli di lui, Beatrice, Luca e Agnese, rende tutto più magico e armonioso. Tra Vittorio e Antonella, ad ogni modo, le cose non potrebbero andare meglio.

In una intervista rilasciata a Sette, la presentatrice ha raccontato alcuni retroscena della sua storia d’amore con Vittorio Garrone, spendendo parole al miele per il compagno. “Quando si incontra l’anima gemella nella seconda parte della propria vita, è vero che non c’è un tempo. Ho avuto una vita molto ricca ma molto sofferta dal punto di vista personale”, ha raccontato Antonella Clerici a proposito delle questioni di cuore.

Nessun rimpianto però per il passato perché “Vittorio è arrivato nel momento giusto”. Quando lo ha incontrato per la prima volta, probabilmente, Antonella Clerici non si aspettava di innamorarsi ancora e così profondamente. “A questa età o hai cose in comune e ti giochi la tua vita o non ne vale la pena. È una scelta che ogni giorno facciamo”, ha confidato.

Oggi come dicevamo Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno costruito una bellissima famiglia allargata, ma l’uomo di affari genovese e la showgirl ci sono andati coi piedi di piombo, almeno all’inizio. “Abbiamo coltivato la nostra storia mettendo buone basi; poi abbiamo scelto di vivere la famiglia allargata ed è stato un lavoro molto bello”, ha raccontato la conduttrice. Antonella crede nel per sempre con Vittorio Garrone ed è proprio nel salotto di Verissimo che ha confidato il suo auspicio. “Non ci lasceremo mai. Vittorio è un uomo ed un papà straordinario”, le sue parole.

