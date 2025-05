Dopo aver vissuto una vita amorosa piuttosto movimentata, Antonella Clerici ha trovato la serenità e l’amore con il compagno, Vittorio Garrone. I due stanno insieme da diversi anni e questo ha portato nella vita della conduttrice una nuova stabilità e una routine fatta di amore e di nuovo equilibrio, anche con la sua bambina, Maelle. Ormai da anni, infatti, la Clerici ha conosciuto l’imprenditore al quale si è legata profondamente. Un amore importante il loro, come ha avuto modo di ribadire in più occasioni la conduttrice, che ha spiegato di essere certa che il suo amore con Vittorio non terminerà. Ma come è cominciata la storia d’amore tra loro due?

Vittorio Garrone e Antonella Clerici come si sono conosciuti?

A presentare il compagno di Antonella Clerici e la conduttrice è stata un’amica in comune, convinta del fatto che i due fossero anime gemelle perfette. “Ci ha presentati un’amica comune che sosteneva da sempre che eravamo lo specchio l’uno dell’altra. In quel momento eravamo entrambi liberi da qualsiasi legame” ha spiegato la Clerici, che ha così conosciuto l’amore della sua vita. Vittorio Garrone, prima di legarsi ad Antonella Clerici, aveva una moglie, con la quale si è separato nel 2021. Anche dopo il divorzio dalla sua ex moglie, Vittorio e Antonella non sono convolati e nozze. Questo perché per entrambi il loro rapporto è già saldo e forte nonostante non siano arrivati i fiori d’arancio.

Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici: insieme dal 2016

Vittorio Garrone e Antonella Clerici fanno coppia dal 2016. Lui è un imprenditore petrolifero e da dieci anni è felice al fianco della conduttrice. La loro storia d’amore prosegue e a gonfie vele anche se i due hanno scelto di non sposarsi, convinti che il loro amore sia già ricco anche così. Anche Maelle, la figlia di Antonella Clerici, è molto legata a Vittorio. E lei, è certa che la loro storia possa continuare per sempre: “Sono sicura che non ci lasceremo mai”.