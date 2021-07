Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ Alle spalle un matrimonio fallito

Genovese, classe 1966, Vittorio Garrone è l’imprenditore noto alle cronache come il compagno di Antonella Clerici. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, dopo essersi conosciuti un anno prima per mezzo di un’amica in comune. In realtà, Antonella Clerici ha alle spalle diverse relazioni importanti e due matrimoni di cui non si conoscono molti dettagli, uno con l’ex giocatore di pallacanestro Pino Motta e l’altro con il produttore musicale Sergio Cossa. Inoltre, in tempi recenti, Antonella ha avuto una figlia da Eddy Martens, congolese di 15 anni più giovane di lei. Vittorio Garrone, invece, è un nome legato al mondo dell’imprenditoria: è infatti un petroliere, maggiore azionista della Erg, e insieme ad Antonella gestisce una tenuta – Tenuta Basini – ad Alessandria, in Piemonte. I due hanno un allevamento di cavalli destinati alle discipline olimpiche. Nel settore sportivo, Vittorio è stato anche presidente esecutivo di Sampdoria marketing and communication.

Chi è Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici

Inizialmente, Antonella Clerici era restia a instaurare un nuovo legame con Vittorio Garrone. Anche quest’ultimo, infatti, ha avuto una relazione molto importante con la donna che poi ha sposato e da cui ha avuto tre figli (Luca, Agnese e Beatrice). Della sua vita precedente, però, si sa molto poco: Vittorio non appartiene al mondo dello spettacolo, e l’unico motivo per cui è attenzionato dalle riviste di gossip è il suo legame con Antonella Clerici. Per il resto, Garrone sembra amare molto lo sport, in particolare lo sci, la vela, il trekking e l’equitazione, ma gli piace molto anche viaggiare, considerando che ha vissuto per un periodo in Sudamerica e che la madre dei suoi figli è proprio sudamericana. Ha una laurea in Scienze politiche e due fratelli, come lui azionisti di maggioranza della Erg (Edoardo Raffinerie Garrone).

