Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ “È l’uomo con cui invecchierò”

Vittorio Garrone, 54 anni, è il compagno di Antonella Clerici, ospite di Serena Bortone questo pomeriggio a “Oggi è un altro giorno”. La conduttrice di Rai 1 ha ufficializzato la relazione con l’imprenditore a fine 2016 con un post su Instagram: “Solo io e te”, ma i due si frequentavano già da qualche mese. La coppia, insieme a Maelle (figlia di Antonella Clerici ed Eddy Martens), vive ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove Garrone ha un allevamento di cavalli: “La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore”, aveva raccontato la Clerici in un’intervista a Oggi del 2018. Nella grande casa immersa nella natura, Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno trascorso la quarantena insieme alla loro famiglia allargata: Maelle, Beatrice e Luca, due dei tre figli di Vittorio nati dal precedente matrimonio (la terza è Agnese). “Siamo stati molto bene insieme e non era scontato”, ha raccontato la conduttrice a Domenica In.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: matrimonio in vista?

Lo scorso maggio, Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono stati ospiti, in collegamento, di Mara Venier a Domenica In. In quell’occasione zia Mara ha cercato di capire se i due stanno valutando la possibilità di sposarsi: “Prima o poi, lasciamo i tempi alla natura che sono più lenti ma di grande sostanza e poi la sorpresa arriverà, come sboccia la primavera arriverà anche una richiesta… si prima o poi arriverà”, ha detto l’imprenditore. Antonella Clerici è certo di aver trovato l’uomo della sua vita a prescindere dalle nozze: “Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò ma che non lascerò mai”. Qualche anno fa, Antonella Clerici aveva rivelato al settimanale Chi quale è stato il primo regalo che le fatto Garrone: “Mi ha regalato una clessidra antica, dove c’è scritto: “Noi siamo nel tempo senza tempo”, che significa: Prenditi tutto il tempo che ti serve”.



