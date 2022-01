Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ Lei: “mi fa sentire una regina”

Vittorio Garrone è il compagno di Antonella Clerici. La conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno” e “The Voice Senior” è innamoratissima da anni dell’imprenditore di quattro anni più giovani. Un grande amore con i due pronti anche al grande passo del matrimonio. La Clerici, dopo due matrimoni sbagliati e la relazione fallimentare con Eddy Martens, ha ritrovato la serenità e l’amore tra le braccia dell’azionista dell’azienda di famiglia Erg (Edoardo Raffinerie Garrone). Per lui, la conduttrice ha lasciato Roma trasferendosi ad Arquata Scrivia, in una meravigliosa casa immersa nel bosco, che è diventato il loro nido d’amore.

“La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore” ha dichiarato la conduttrice in una intervista pubblicata dal settimanale Oggi. La conduttrice, infatti, ha lasciato Roma proprio per amore di Vittorio Garrone.

Antonella Clerici: “io e Vittorio Garrone siamo una sola cosa”

Che dire, Antonella Clerici e Vittorio Garrone si amano alla follia. La conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno” anche sui social condivide il suo grande amore per l’azionista dedicandogli foto e post davvero romantici. Proprio nel 2016 la conduttrice ha ufficializzato la relazione pubblicando una foto insieme a Vittoria con una didascalia semplice: “Solo io e te”. Poi parlando del loro amore, la conduttrice ha aggiunto: “mi fa sentire una regina e non ci sono affatto abituata. È attento, premuroso, ogni giorno con lui è speciale”.

Proprio la Clerici parlando di Vittorio ha confessato in una intervista: “io e Vittorio siamo una cosa sola, siamo l’uno lo specchio dell’altro. È un amore grande, il nostro. La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore. Io e Vittorio vogliamo invecchiare qui nella nostra follia, con le nostre risate per poi essere sepolti qui sotto lo stesso albero. Insieme per sempre”.



