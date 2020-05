Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ Lei: “Mi ha ridato la gioia di vivere”

Pubblicità

Vittorio Garrone è il compagno di Antonella Clerici, la conduttrice ospite della nuova puntata di “Domenica In”, il talk di successo condotto da Mara Venier su Raiuno. La coppia è felicemente legata da circa quattro anni e in queste settimane si sono spesso mostrati insieme sui social dalla loro casa di Arquata Scrivia dove hanno deciso di trasferirsi da alcuni anni e dove stanno trascorrendo la quarantena forzata per via dell’emergenza Coronavirus. Con loro ci sono anche i figli: Maella, la figlia di Antonella Clerici nata dalla relazione con Eddy Martines, e i figli dell’imprenditore genovese che in questi giorni di quarantena hanno festeggiato anche il compleanno. Alcuni giorni fa anche Vittorio ha celebrato il suo compleanno con tanto di torta, foto e dedica postata sui social network dalla Clerici. “Tanti auguri amore… torneremo a viaggiare… l’importante è stare sempre insieme” è il messaggio scritto dalla conduttrice, che ha voluto condividere con i suoi follower un momento della sua vita privata in compagnia del compagno, ma anche dei figli. “Noi della quarantena, x non dimenticare, con gli oggetti che l’hanno caratterizzata, monopoli e lego, il trono di spade… Vittorio, Beatrice, Luca, Maelle, Argo, Pepper la bassottina al momento della foto era latitante” ha scritto la Clerici.

Pubblicità

Antonella Clerici: “Vittorio Garrone? Ho trovato quello che ho sempre desiderato”

La storia d’amore tra Vittorio Garrone e Antonella Clerici procede a gonfie vele. Da circa quattro anni sono usciti allo scoperto e da allora tra i due non c’è stato mai alcuno screzio; anzi la coppia è sempre più unita e la conferma arriva da questi giorni di quarantena forzata che li ha visti convivere h24 nella loro villa nel Comune di Arquata Scrivia. Dopo la fine della storia d’amore con Eddy Martens, la conduttrice ha ritrovato la serenità e la felicità proprio grazie all’imprenditore genovese con cui fa coppia fissa da anni. Intervistata dal settimanale Nuovo, la Clerici parlando del compagno ha detto: “dell’abbraccio a Vittorio non posso proprio fare a meno. Mi ha ridato la gioia di vivere. Mai come ora sentiamo il bisogno di stringerci tra noi”. In questi giorni di isolamento forzato, Antonella e Vittorio non si sono mai separati condividendo ogni momento della loro giornata anche con i rispettivi figli e con la piccola Maelle. “Ho trovato quello che ho sempre desiderato. Lui mi avvolge con la sua presenza, è attento a me e a mia figlia. E’ ironico, simpatico e stimolante” ha precisato la Clerici a conferma di una unione che vola alto sulle immancabili polemiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA