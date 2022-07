Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ “Matrimonio? La proposta c’è stata”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: matrimonio in arrivo?

Vittorio Garrone è il compagno e futuro marito di Antonella Clerici. Proprio così, la coppia a sorpresa ha rivelato di essere pronta al grande passo del matrimonio. Una vero e proprio colpo di scena visto che proprio la conduttrice di successo in passato dalle pagine di Vanity Fair escludeva la possibilità di recarsi sull’altare per sposare il suo Vittorio. “Per ora non sono nei nostri piani, ma non le escludiamo se sarà, sarà una cosa intima. E si saprà a cose avvenute” – aveva dichiarato la Clerici sulla possibilità di sposarsi con il compagno. Una dichiarazione in parte smentita qualche tempo dopo dalle pagine del settimanale Gente a cui rivelò: “Matrimonio? Non ora ma non è escluso. Sarà un momento intimo, nostro. Siamo complementari, abbiamo gli stessi valori ed anche su questo argomento la pensiamo allo stesso modo. Il nostro amore è forte, progettuale e profondo. È una delle più belle sorprese che la vita potesse riservarmi”.

Oggi le cose sarebbero cambiate ancora prendendo una direzione chiara: la coppia è pronta al lieto si. A rivelarlo una fonte molto vicina alla coppia che ha confessato: “La proposta è già arrivata, ormai ci siamo. Il matrimonio è imminente”. Sarà davvero così?

Antonella Clerici: “Vittorio Garrone si è dimostrato l’uomo fantastico che è”

L’incontro tra Vittorio Garrone e Antonella Clerici ha cambiato la vita di entrambi. Proprio la conduttrice dalle pagine de La Repubblica parlando dell’idillio d’amore che da anni vive con l’imprenditore ha confessato di essere stata lungimirante nel volere lasciare Roma per trasferirsi in una bellissima casa nel bosco. Un cambiamento di vita importante che si è rivelato positivo considerando i due anni di pandemia e il lockdown forzato che tutti noi abbiamo vissuto per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

“Sono stata lungimirante, era la fine del 2018, poi è arrivato il covid. Il bosco ci ha salvato. Ho capito il valore delle cose, è una scelta che rifarei domattina. Dopo i canti sui balconi non c’è stata fratellanza. Vittorio si è dimostrato l’uomo fantastico che è. Quando gli dico: “Amore, sono ingrassata, ho la cellulite”, mi risponde: “Stai benissimo”” – ha detto la conduttrice che presto diventerà la moglie di Vittorio Garrone.

